23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde geleneksel olarak düzenlenen spor şenlikleri start aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Geleneksel Spor Şenlikleri, 7. Geleneksel Basketbol Minikleri Şenliği ile başladı. Basketbol branşının yanı sıra satranç, cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları branşlarında nisan ayının sonuna kadar sürmesi planlanan organizasyonlara binlerce sporcu öğrenci katılacak.

"Öğrencilerimiz sportif ve kültürel etkinliklerde moral depoluyor"

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 23 Nisan Spor Şenlikleri’nin minik öğrenciler için önemli bir moral ve motivasyon ortamı sağladığını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, nisan ayı boyunca farklı branşlarda gerçekleştirilecek etkinlikler ile ilgili, “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz spor şenliklerinde minik öğrencilerimiz, bir yandan spor yaparak yoğun okul ve ders maratonu sonrasında deşarj oluyorlar bir yanda da farklı okullarda eğitim gören arkadaşlarıyla kaynaşma ve tanışma fırsatı elde ediyorlar. Farklı branşlarda düzenlenen spor organizasyonlarının en önemli amaçları arasında öğrencilerimizin milli bayramımızın değerini ve önemini en iyi şekilde anlamaları da yer alıyor. Yıl boyunca çocuklarımıza spor yapmayı özendirmek adına çok sayıda etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 7. Geleneksel Basketbol Minikleri Şenliği’ni, 40. Geleneksel 23 Nisan Satranç Turnuvası’nı ve 3. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ni düzenleyeceğiz. Organizasyonlara katılacak olan tüm sporcularımıza, antrenör, öğretmen ve hakemlerimize başarılar diliyorum. Geleneksel spor şenliklerinin düzenlenmesinde başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen ve geçecek tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.