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23 Nisan minik kulaçlar yüzme şenliğine büyük ilgi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği, 5-7 yaş aralığındaki minik sporculardan büyük ilgi gördü.

22 Nisan 2019 Pazartesi 15:15
23 Nisan minik kulaçlar yüzme şenliğine büyük ilgi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği, 5-7 yaş aralığındaki minik sporculardan büyük ilgi gördü. 190 sporcunun farklı kategorilerde yerini aldığı şenlikte,sporcu velileri geleceğin şampiyon kulaçlarını gün boyunca yalnız bırakmadı.


Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği işbirliğiyle organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Minik Kulaçlar Yüzme Şenliğinde 6 farklı disiplinde mücadele eden minik kulaçlar Gaziantep ve Türk yüzme sporunun geleceği adına büyük umut vadetti. Alleben Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen organizasyonda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdür Ahmet Kölemen, kulvarlarda büyük bir heyecanla mücadele eden minik sporcuları ziyaret ederek moral desteği verdi.


Geleceğin şampiyonlarını Alleben’de ağırlıyoruz


Organizasyonun ödül töreni esnasında yaptığı konuşmada su sporları branşlarında birbirinden önemli yarışlara ve şampiyonalara ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde minik şampiyonları büyük bir keyif ve heyecanla misafir ettiklerini vurguladı. Başkan Fadıloğlu, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlenen Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği, 5-7 yaş aralığındaki minik sporcularımızdan büyük ilgi gördü. 190 geleceğin şampiyon sporcusu, değerli velilerimizin büyük desteği ile yarışıyor. Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları, faaliyete geçtiği günden bu zamana kadar birçok farklı ulusal organizasyona ev sahipliği yaptı. Alleben Yüzme Havuzumuzda, bugün de minik şampiyonları büyük bir keyif ve heyecanla ağırlıyoruz. Organizasyona katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum.Yarışların düzenlenmesinde katkıları olan tüm paydaş kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 15:15
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