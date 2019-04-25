23 Nisan Coşkusu ESOGÜ Hastanesi’nde yaşandı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesinde yatan çocuk hastaların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yaşaması amacıyla “Hayalimdeki 23 Nisan” temalı resim sergisi açıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesinde yatan çocuk hastaların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yaşaması amacıyla “Hayalimdeki 23 Nisan” temalı resim sergisi açıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi’nde yatan çocuk hastaların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşaması amacıyla ESOGÜ Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) tarafından düzenlenen ‘Hayalimdeki 23 Nisan’ temalı resim sergisi Hastane Çocuk Servisi’nde açıldı. Çocuk hastaların resimlerinden oluşan serginin açılışına ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, ÇOGEM Müdürü Prof. Dr. Ferhan Esen, ÇOGEM Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri katıldı. Sergideki resimler ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.

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