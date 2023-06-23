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Tarih 23 Nisan 2022: Mutasavvıf Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı
Tarih

23 Nisan 2022: Mutasavvıf Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı

Yeniakit Publisher
2023-06-23 05:24:00 -
23 Nisan 2022: Mutasavvıf Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Mutasavvıf Mahmut Ustaosmanoğlu'nu hayırla yâd ediyoruz.

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 senesinde Trabzon’da dünyaya geldi. Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından ders aldı. 16 yaşında icazet aldı. İcazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı. Henüz askerlik çağına gelmeyecek kadar genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi.



1952 senesinde şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar Efendi tarafından İsmailağa Camii’nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 senesinde İsmailağa Camii’nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.



2010 senesinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu’ndan sonra kendisine İslam’a Üstün Hizmet Ödülü verildi. Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yetiştirdiği ünlü talebeleri arasında “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de vardır.



Eserleri: Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 18. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir), (Açıklamalı Kur’an tefsiri) Sohbetler (6 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)

Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah’ın eserinin tercüme ve izahı) Umre Sohbetleri, Fatiha Tefsiri

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