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Tarih 23 Mart 2022: Mustafa Bilici'nin vefatı (Âlim)
Tarih

23 Mart 2022: Mustafa Bilici'nin vefatı (Âlim)

Yeniakit Publisher
2024-03-23 05:39:00 -
23 Mart 2022: Mustafa Bilici'nin vefatı (Âlim)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, İslam âlimlerimizden Mustafa Bilici hocayı hayırla yâd ediyoruz.

1932’de Trabzon’un Of ilçesine (ilçe olduktan sonra Hayrat’a) bağlı Onur Köyü’nde doğdu. Hıfzını Of’ta 1948-1950 yılları içerisinde tamamladı. İlkokulu dışardan sınavlara girerek 1957’de Tarsus’ta bitirdi. Şeyhülkurrâ Mehmet Rüştü Âşıkkutlu Hoca Efendi’nin tâlim ve tashîh-i hurûf derslerine de katılmış olan hoca efendi, 17 yaşında yanına geldiği ve hiçbir zaman ayrılmadığı Mahmud Efendi Hazretlerinden medrese ilimlerini tahsil etti.



Sarf, nahiv, belâğat, tefsîr, hadîs, fıkıh ve kelâm alanında çalışmalarda bulundu. İstanbul’a geldiği ilk yıllarda Ali Haydar Ahıshavî (Kuddise Sirruhû) Hazretlerinin sohbetlerine devam etti. 1958’de Eminönü Müftülüğü’nde vekil imamlığa başladı. 1959’da İshak Paşa Câmii imam hatipliğine asâleten atandı. 1965’te Debbağ Yûnus Câmii’ne tayin oldu. İlerleyen dönemde Fâtih Kovacıdede Câmii’nde yıllarca imam hatip olarak vazîfe îfâ ettikten sonra emekliye ayrıldı.



Mahmud Efendi’nin kadîm dostlarından ve hizmetleri yürütmek üzere tayin etmiş olduğu İsmailağa Hey’etimizin başkan yardımcısı olan Mustafa Efendi Hoca son hastalığına dek hizmetlerini sürdürdü. Evli ve dört çocuk babası olan Mustafa Efendi bir süre tedâvi gördüğü hastanede 23 Mart 2022 Çarşamba günü vefât etti ve Sakızağacı Şehitliği’ne defnedildi.

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