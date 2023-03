23 Mart 1960: Âlim Said Nursi'nin vefatı

Said Nursî, 12 Mart 1878 yılında Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Nurs Köyü’nde dünyaya geldi. Babası yoksul bir köy mollası olup, “Mirza” olarak bilinirdi. Bunun yanında Said Nursi, soyunun Hz. Muhammed’e kadar dayandığını ileri sürmektedir. Çocukluğunda Nurs Köyü sakinleri ile akrabaları Nakşibendi Tarikatı’na bağlı iken kendisinin daha 8-9 yaşlarında Kadirî Tarikatı’nın kurucusu Abdülkadir Geylani’nin takipçisi olduğunu çevresine ve akrabalarına büyük bir cesaret ile söylemiştir. 9 yaşına kadar babasının yanında kalıp dinî eğitim aldıktan sonra gittiği ilk medreselerden biri, Tag Köyü’nde bulunan Molla Mehmet Emin Efendi’nin Medresesi idi.

Sonrasında ise pek çok din adamından eğitim alan Said Nursî daha gençlik yıllarında iken normal olarak 20 yılda alınacak bir eğitimi 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde almıştır. Bir tür Sûfî icazetnâmesi olan ilk diplomasını ise 15 yaşında almıştır. Dinin yaşanabilmesi için siyaseti gerekli görmeyen Said Nursî, Şeyh Said hareketi sonrası gerçekleşen siyasi çalkantılar sonucunda birçok kere sürgün edildi. Burdur ilinde sürgünde iken Risale-i Nur adında bir eser kaleme aldı ve bu eser doğrultusunda talebeler yetiştirmeye başladı. Ancak bu durum yeni sürgün ve tutuklanmalara neden oldu.

Büyük acılar içerisinde bir hayat geçiren Said Nursî, 1960 yılında Urfa’da hayatını kaybetti ve orada defnedildi. Vefatından üç ay sonra da askerî bir darbe sonucu Demokrat Parti iktidarı devrildi. 1960 senesinin Temmuz ayında Said Nursî’nin mezarı açılarak kemikleri buradan alındı ve askerî bir uçakla Isparta dolaylarında dağlık bir alanda, kimsenin bilmediği bir yere götürüldü.

