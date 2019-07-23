23. Manavgat Barış Suyu Festivali başladı Festival kapsamında gökyüzüne 5 bin balon bırakıldı

ANTALYA (AA) - Manavgat Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali renkli görüntülerle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan festival köyünün açılışında sergilenen gösteriler büyük ilgi topladı. Gökyüzüne 5 bin balonun bırakıldığı festivalde, Manavgat Belediyesi bando takımı da konser verdi. Açılışa katılanlar, festival köyündeki stantları gezdi. Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen ve konserlerle devam edecek festival, 28 Temmuz'da sona erecek.

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