23 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 23 Kasım "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 153 artarak 12 bin 511'e yükseldi. 6 bin 713 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 453 bin 535'e ulaştı.

Tedavisi tamamlanan 3 bin 254 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 377 bin 891 oldu. Son 24 saatte 161 bin 125 test yapıldı. Ağır hasta sayısı 4 bin 409, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin" ifadelerini kullandı.