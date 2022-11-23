23 Kasım 1856: Avusturyalı Tarihçi Yusuf Bin Hammer'in vefatı

Baron Joseph von Hammer-Purgstall, 9 Haziran 1774’te Avusturya’nın, “Graz” şehrinde doğdu. 1789 yılında Viyana’da “Oryantalizm (Doğu Bilimleri) Akademisi”ne girdi ve on yıl boyunca burada ağır programlı ve kaliteli bir eğitim gördü. Tahsilinin bittiği 1799 yılında “lisan talebesi” olarak, Papa’nın temsilcisi “Baron Herbert”in maiyetinde elçilik tercümanı olarak İstanbul’a gönderildi. Hammer’in Doğu’daki resmi görevi 1806 yılında Boğdan’a başkonsolos atanmasıyla son bulduysa da o, Doğu dünyasından hiçbir zaman kopmadı.

Hammer’i, Doğu ve Türk Tarihi açısından önemli kılan özellikler, üç Şark dili; Türkçe, Arapça, Farsça yanında Yunanca ve Latince de dâhil on kadar Batı dilini çok iyi bilmesi, konuşması ve yazabilmesiydi. Batılı yazar, şair ve devlet adamlarının yanı sıra yaşadığı devrin Osmanlı devlet ricali, müellif ve tarihçileriyle de temas içerisinde olan Hammer, Osmanlı devlet adamları tarafından “Encümen-i Daniş”e üye seçilmişti. Birçok Avrupa hükümdarı, Hammer’e nişanlar göndermiş, Osmanlı Padişahı II. Mahmud Han, onu “Nişan-ı İftihar” ile taltif etmişti.







İslam kavimlerini en iyi tanıyan ve dünyaya tanıtan Şarkiyatçı olarak kabul edilen Hammer, deyim yerindeyse “Almanca yazan bir Doğulu”ydu. Doğu dillerine ve kültürüne ait “Evliya Çelebi Seyahatnamesi”, “Kâtip Çelebi’nin Cihannüma”sı, “Hafız Divanı” başta olmak üzere birçok önemli eseri Almancaya kazandırdı, Türk ve Osmanlı Tarihi üzerine yaptığı çalışmalar büyük yankı uyandırdı. Osmanlı Tarihi’ni yazdı, Müslüman gibi defnedilen Hammer’in Viyana’daki mezarında Kur’an-ı Kerim’den ayetler, Türkçe ve Farsça beyitler ve dua talep eden ifadeler yer alıyor.





Hammer’in 1830 yılının Eylül ayında Hainfeld Şatosu’nda tamamladığı “Geschichte des Osmanischen Reiches-Osmanlı Devleti Tarihi” adlı eseri, onun evrensel bir imparatorluğun Venedik, Avusturya, Almanya, İngiltere, Roma ve Fransa arşivlerindeki kayıtlarını takip ederek oluşturduğu oldukça hacimli bir Osmanlı Tarihi sentezidir. Arap, Fars ve Türk kaynaklarının da geniş ölçüde kullanıldığı bu eser, Almanca olarak, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’na kadar geçen olayları ihtiva etmektedir.