23 Kasım 1784: Râif İsmail Paşa’nın vefatı (Beylerbeyi)

Asıl adı İsmail’dir. Sultan Mahmud Han döneminde yeniçeri ağalığından Belgrad muhafızlığına atanan Ma­latyalı Kürt İbrahim Paşa’nın oğludur. Ahmed Cevdet Paşa’nın verdiği bilgiye göre Râ’if İsmail Paşa, babasının Bağdat Ağası olduğu günlerde 1138/1725-26 yılında Bağdat’ta doğdu. Babasıyla birlikte birçok yeri gezdi. Genç yaşında, babasının yanında kethüda olarak çalışmaya başladı. Bu çalışması sonucu Hâcegân-ı Divan-ı Hümayun rütbesini elde etti.



Babasının ölümünden sonra İstanbul’a gelerek Küçük Rûznamçe ve Si­lahtar kâtipliği gibi görevlerde bulundu. Tahir Ağa tarafından Sultan III. Mustafa’ya takdim edilen İsmail Paşa, padişahın güvenini ka­zandı. Sıdkî Efendi’nin azledilmesiyle onun yerine Darphane-i Amire nazırı oldu. Azilden sonra rûznamçe-i evvel oldu, 1182 / 1768-69 yılında da reisülküttab vekilliğine atandı. Bu görevde 6 yıl kaldı. Sultan Mustafa’nın vefatıyla birlikte, onun yakın adamı olması sebebiyle görevinden alındı.



Liyakatli bir insan olduğu için birkaç ay sonra reisülküttablık göreviyle şeref­lendirildi. 1188 / 1774-75 yılında Ordu-yı Hümayun’la İstanbul’a dönen İsmail Paşa, 1190 / 1776-77 yılında o dönemin sadrazamı Derviş Paşa ile geçinemediğinden azledilerek Sakız Adası’na sürüldü. 1194 / 1780 yılında vezirlik rütbesiyle Kahire valiliğine görevlendirildi. Ardından da Konya, Girit, Mora valilikle­rinde bulundu.



Bu arada, Belgrad muhafızlığına atandı. Rumeli Beylerbeyliği vazifesinin verildiği 1785 yılında, I. Abdülhamid’i tahttan indirerek yerine III. Selim’i çıkarmakla suçlanan Halil Paşa’nın suç ortağı kabul edildi, 21 Cemaziyelevvel 1199 / 1 Nisan 1785’te azledildi. Mevcut malına el konuldu. Sürgün yerine ulaştırılmak için gediklilerden Feyzi Ağa görevlendirildi. İstanbul’daki eviyle Kuzguncuk’taki yalısı mühürlendi.



Birkaç gün sonra affedildi, malı ve eşyası çocuk­larına bırakıldı. Ferman gereği Petriç kasabasında, Eğriboz muhafızı iken azledilen ve sürgün yeri olan Lefkoşa’ya giderken kendisine yetişen Kethüda-zade Kapıcı Ali Ağa tarafından 1784 yılında öldürüldü.



Kesik başı, Üsküdar Yenimahalle’de yol üzerinde bulunan mezarlığa gömüldü. Hafız Hüseyin Ayvansarâyî’nin bu konuda verdiği bilgi biraz farklıdır. Ona göre şair, Derinfese’de öldürüldü. Kesik başı da Üsküdar’da Valide-i Atik Camii yakınındaki yaptırdığı çeşmesi civarına defnedildi. Sürurî tarafından Paşa’nın ölümüne düşürülen, “Râ’if İsmâîl Paşa’ya eylesün Adni mekân” tarihi de 1199/1784-85 yılını vermektedir.



Şiir ve inşâda kalem sahibi bir zat olan Râ’if Paşa, güzel huylu, iyi tavırlı, dürüst bir devlet adamı idi. Kendisine isnad edilen suçlarla ilgi­si yoktu. İdaresi altında bulunân kişileri koruyan, gözeten bir insandı. Resmî Ahmed Efendi, Mora’ya yaptığı bir gezi esnasında şairin bu özel­liklerine tanık olduğunu bildirmektedir. Râif İsmail Paşa’nın, İ.Ü. Kütüphanesi, İbnülemin Kitaplığı, 3267 numarada kayıtlı Dîvân’ı vardır.