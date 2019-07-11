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23 Haziran’da ne oldu?

Gazetemiz okurlarından Hasan Fırat, "23 Haziran’da ne oldu?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:31
23 Haziran’da ne oldu?

Hasan Fırat/Üsküdar

Ne olmadı ki? CHP’liler AK Partileşmedi, AK Partililer CHP’lileştiler. Demek ki bu AK Partililer samimi değillermiş. Bir CHP’li ne olursa olsun davasını ve partisini terk etmiyor ama istisnalar hariç, AK Partililerin bir kesim 25 krş. poşet parası alınıyor diye hemen partiyi satıyor. Dava demiyor, davası olan halen AK Partililer ve hep de orada olacaklar. Dönek bir AK Partili önce kendini sorgulasın. Şunu kendisine sorsun. Ben inanan bir insanım nasıl olur da ateist Canan Kaftancıoğlu’yla aynı yerde nasıl olurum ve devam ediyorum. En çok şehit sözünden nefret ediyorum diyen Sera Kadıgil ile nasıl aynı yerde olurum diyemediler. Gözünü kırpmadan askerimizi vuran şehit eden PKK’yla, Fetö’yle aynı yerde olmadan utanmadılar. Allahım onları ıslah etsin. 31 Mart’ta AK Partiye verenler ne değişti? Bu arada Ekrem (müdafaa) İmamoğlu ve CHP ne hayırlı iş yaptı da 250 bin oyu AK Partiden geri alıp CHP’ye verdiniz. Hiç mi şahsiyetiniz yok. Ekrem efendinin yalanları mı sizi ikna etti, yoksa vatandaşa hakaretlerini ve daha vahimi sayın valiye it demesi mi sizi ikna etti. Yazıklar olsun döneklere. Bunu yapmamalıydınız. Bunun hesabını Rabbine vereceksin. Bunu kafanıza dank ettirin. Ekrem müdafaa İmamoğlu belki kazandı ama İstanbul kaybetti. Hiçbir artı iş yapamayacak. Başka işler inşallah sekteye uğramaz.

Binali beye tercih edilen adam ne yapmıştı ki neyi yapacak. Yıllardır Türkiye’nin kalkınması, demokratikleşmesi, daha rahat bir hayat sürmeleri için gece-gündüz çalışan bir muhterem Reisimiz var, Allah ona hayırlı uzun ömürler versin. Kazadan, beladan korusun. O da bir insan. Onun da hataları vardır ve olacaktır ama bunlar bizi Kelimetullah’tan, Türkiye sevdasından döndürmemeli. Bu kadar İmamoğlu hayranlığını anlayamadım. Yahu bundan bir cacık olmaz göreceksiniz. Umarım ben pişman olayım. Ne kadar benzemez varsa, ne kadar hain varsa bir araya geldiler. Bunlara bir de AK Partinin dönekleri eklendi.

Ne yapalım on yedi yılda nelerin yapıldığını insanların insan yerine konulduğunu, engellilere evde bakıldığını, ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığını görmeyen göze kör denir. Bunlar kör ve sağır oldular. Dünyaya kendimizin varlığını kabul ettirdik. Savunmamızın büyük kısmını kendimiz yapar hale geldik. Ama olmadı. Gezi Parkçı kafalılara anlatamadık. Aslında anlattık ama anlamak istemediler. Allah var, gam yok.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:31
  1. İstanbul
  2. Hasan Fırat
  3. CHP
  4. AK Parti
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. PKK
  7. Fetö
  8. Gezi Parkçı kafalılar
  9. Kelimetullah

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