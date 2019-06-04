"23 Haziran’da İstanbul’da Yıldırım’ı destekleyelim"

Amerika, Avrupa ve İsrail, Türkiye’nin asla R.Tayyip Erdoğan tarafından yönetilmesini istemiyor! Örneğin zaman zaman Amerika ve Batılı üst düzey yetkililer ne diyor; “Türkiye’nin eski yöneticilerinin çoğu bizim her dediğimizi kabul eder asla bize karşı gelemezlerdi... Asla bizimle inatlaşmazlar ve her değimizi mutlaka yaparlardı..!”

Evet, maalesef ABD başta olmak üzere, Batılı çoğu yetkililer doğru söylüyor.. Çünkü geçmişte 1939’dan itibaren Türkiye’yi yöneten çoğu iktidarlar, iktidarlarını sürdürmek uğruna ABD ve Batının desteğini almak için onların her dediğini kabul ettiler ve adeta Türkiye’yi Batının bir müstemlekesi devlet gibi yönettiler...

Karşı gelenlerin ise akıbetlerinin ne olduğunu 95 yıllık süreçte yaşadık ve gördük.. Rahmetli Adnan Menderes idam sehpasında bedel ödedi..! Rahmetli Turgut Özal zehirlenerek canı ile ödedi..! Ve Rahmetli Necmettin Erbakan milletin gözleri önünde zorla iktidardan indirildi..!

ABD ve Batının sömürü düzenine karşı gelen Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, Eşref Bitlis, Adnan Kahveci, Uğur Mumcu, Gaffar Okkan gibi daha nice vatan evlatlarının ise bu uğurda can verdiklerini yaşadığımız 95 yıllık süreçte gördük ve şahit olduk..!

Evet, artık yüce milletimiz şu gerçeği çok iyi bilmeli ki, ABD ve Batı Dünyası, Türkiye’nin yerli ve milli menfaatlerini savunan ve Türkiye’nin milli kalkınmasını hedefleyen lider ve iktidarları istemiyorlar..! İşte bunun en açık örnekleri, Menderes, Özal, Erbakan ve Muhsin Yazcıoğlu’na yapılanları milletimiz gördü ve yaşadı..!

Bugün tüm siyasi mülahazaların dışında tamamen milli bir refleksle söylüyorum: 2002 öncesinde, ekonomisi tamamen çökmüş ve 26 tane bankası batırılmış, memur maaşlarını verebilmek için, Bülent Ecevit’in aylarca dışarıda bir milyar dolar borç para için kapılarda beklediği Türkiye’yi manzarasını düşünün ve şimdi ise, 17 yılda ekonomisi ile Dünya’nın gelişmiş ( G20 ülkelerini) aşmış ve 4 yıl sonra Dünya’nın gelişmiş ilk 10 ülkesi arasına girmeyi hedefleyen bir Türkiye düşünün? İşte ABD, Batı ve İsrail bu durum karşısında çıldırıyorlar ve ne yapıp edip R.Tayyip Erdoğan’ıda diğer liderler gibi bertaraf etmek istiyorlar..! 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri çok önemli ve çok ciddi bir dönemeç noktasıdır.. Bu seçim kaybedilirse, PKK ve Fetöcüler CHP’ile beraber erken seçim istiyoruz diyecekler ve Türkiye’yi bir yüz yıl daha Amerika, Batı ve İsrail’in istediği şekilde yönetilmesine fırsat verecekler..!

Evet, 2013 resmi rakamlarına göre İstanbul’da 400.000 bin Malatyalı bulunmaktadır...! Evet değerli Malatyalı hemşehrilerim: Hangi siyasi görüşte olursanız olun, Filistin, Suriye, Irak ve Libya’nın bölünmüş ve parçalanmış durumunu gözlerinizin önüne getirin ve Amerika ve Batının Türkiye ve İran’ı diğer Ortadoğu ülkeleri gibi parçalayıp bölerek, bölge coğrafyasını tamamen kendi kontrolleri altında tutmak için her fırsatı kolladıklarını asla ve asla unutmayalım..!

İstanbul’da oğlumuz, kızımız, akrabamız, eşimiz, dostumuz ve kısacası her kimimiz var ise, İstanbul seçimlerinin Türkiye’miz için bir milli mesele olduğunu ve Türkiye’nin bekasının söz konusu olduğu gerçeğini hatırlatarak asıl gerçekleri anlatmaya çalışalım..!

Evet değerli Malatyalı hemşehrilerim: 35 yıldır. Benim Askerimi, Polisimi, Vatandaşlarımı ŞEHİT eden Dağdaki PKK terör örgütünün militanları sosyal medya’da oylarınızı Ekrem İmamoğlu’na verin diyorlar..!

82 milyon vatandaşımız her gün bu haberleri televizyonlarda izliyoruz ve görüyoruz!

Evet, İstanbul’daki tüm Malatyalı hemşehrilerime sesleniyorum; bizler Battalgazi’nin torunları olarak, bu durum karşısında, 23 Haziran’da İstanbul’da BİNALİ YILDIRIM’I DESTEKLEYEREK oylarımıza sahip çıkalım İnşallah...