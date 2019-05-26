0553 313 94 23

"23 Haziran'da İstanbul'da demokrasi bayramı var"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:- "Ramazan Bayramı'ndan sonra 23 Haziran'da İstanbul'da demokrasi bayramı var. Demokrasi bayramında İstanbul'a dönüp oyunuzu kullanmayı, sandığa giderek vatandaşlık görevinizi yerine getirmeyi sakın ha sakın ihmal etmeyin"- "Önümüzdeki dört hafta boyunca, İstanbul’un bütününü kapsayan ve kucaklayan bir dille, hakikatleri, İstanbul'a dair hayallerimizi, projelerimizi anlatacağız"- "Gelecek nesillere emanet edebileceğimiz insan ve medeniyet odaklı bir vizyonla, İstanbul'un tüm dünyaya örnek bir şehir haline geleceğine yürekten inanıyorum"

26 Mayıs 2019 Pazar 22:39
"23 Haziran'da İstanbul'da demokrasi bayramı var"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ramazan Bayramı'ndan sonra 23 Haziran'da İstanbul'da demokrasi bayramı var. Demokrasi bayramında İstanbul'a dönüp oyunuzu kullanmayı, sandığa giderek vatandaşlık görevinizi yerine getirmeyi sakın ha sakın ihmal etmeyin." dedi.

Kağıthane ilçesinde yaşayan Amasyalılar ile Sadabat Parkı'nda iftarda bir araya gelen Oktay, burada yaptığı konuşmada, ramazan bereketinin dalga dalga hanelere, sofralara yayıldığı mübarek ayda iftar ve sahurlarda vatandaşlarla bir araya gelerek ramazanın ruhunu derinden hissettiklerini belirtti.

Amasya'nın, Osmanlı'nın bir cihan devletine dönüşürken ilk adımların atıldığı yer olduğunu ifade eden Oktay, "Dünden bugüne Amasyalılar, vatan söz konusu olduğunda hiç düşünmeden üzerilerine düşeni yapmıştır. Bu bilinci daima yüreklerinde taşıyan siz vatanperver kardeşlerimle bir arada olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Sizlere, memleket sevdasıyla gönül birliği yaptığımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini iletiyorum." diye konuştu.

Oktay, geçen 17 yılda eğitimde, sağlıkta, ihracatta, yerel yönetimlerde ve daha birçok alanda sayısız başarılara hep birlikte imza attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çıktıkları kalkınma ve ilerleme yolunda her zaman icraatların sağlamasını yaptıklarını ve vatandaşların istekleri doğrultusunda sıkıntıları gidermeye çalıştıklarını ifade eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz daima millet iradesinin her şeyin üstünde olduğunu savunduk. 31 Mart seçimleri sonrasındaki süreçte, meselelerin hukuk çerçevesinde çözülmesinden yana olduk ve bu yöndeki kararlılığımızdan taviz vermedik. 23 Haziran'a kadar yine bu düsturla, İstanbul’un bütününü kapsayan ve kucaklayan bir dille, hakikatleri, İstanbul'a dair hayallerimizi, projelerimizi anlatacağız. Tüm ilçelerimizde seçimin en sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayacak, İstanbullunun iradesini sandığa gönül rahatlığıyla yansıttığına inşallah şahitlik edeceğiz. 23 Haziran’da İstanbullu ne karar verirse, milletimizin iradesi başımızın üzerindedir."

Oktay, İstanbul'da belediye hizmetlerini çok daha ileri noktalara taşımaya kararlı olduklarını vurguladı.

Hedeflere, ömrünü ülkesine adamış lider, gönüllerde taht kurmuş devlet adamları ve fedakar ilçe belediye başkanlarıyla yürüdüklerini belirten Oktay, şunları söyledi:

"Bunlardan birisi, bilgisi, birikimi, mütevazı kişiliği ve imza attığı eserlerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım. Binali Yıldırım, ülkemizin her köşesinde çok büyük ulaşım ve altyapı projelerine katkı sağlamış, imza atmış bir proje adamı.Binali Yıldırım'ın vizyonu sayesinde İstanbul'da, 'Sorunlar torunlara kalmayacak.' Yeter ki siz birliğinizi, beraberliğinizi, dayanışmanızı güçlü tutun, çok daha güzel günlere inşallah birlikte yürüyeceğiz. Ramazan Bayramı vesilesiyle memlekete gidecek olan kardeşlerim; Ramazan Bayramı'ndan sonra 23 Haziran'da İstanbul’da demokrasi bayramı var. Demokrasi bayramında İstanbul'a dönüp oyunuzu kullanmayı, sandığa giderek vatandaşlık görevinizi yerine getirmeyi sakın ha sakın ihmal etmeyin."

- "Seçimin en sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayacağız"

Oktay, daha sonra Yozgat Çekerekliler Yardımlaşma Derneği tarafından Yeşiltepe Camisi'nde düzenlenen iftara katıldı.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin daha da güçlü şekilde hissedildiği ramazanın İstanbul'da ayrı biçimde yaşandığını anlatan Oktay, kardeşlik sofralarında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Memleket için dertlenen Yozgatlılar olarak ülkeye katkı sunmak için hep birlikte üzerilerine düşeni yapmaya devam edeceklerini aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"31 Mart seçimleri sonrasında, İstanbul'un ve İstanbullunun neler yaşadığını hep birlikte takip ettik. İstanbul birçok farklı rengi, zenginliği, güzelliği bünyesinde barındıran kadim bir şehrimiz. İstanbul, çok kültürlü tarihinden aldığı mirasla, kamplaşmanın, kutuplaşmanın merkezi olamaz, olmasına da müsaade etmeyeceğiz. Önümüzdeki dört hafta boyunca, İstanbul'un bütününü kapsayan ve kucaklayan bir dille hakikatleri, İstanbul'a dair hayallerimizi, projelerimizi anlatacağız. Her şeyden önemlisi 23 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimin en sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayacağız. Gelecek nesillere emanet edebileceğimiz insan ve medeniyet odaklı bir vizyonla, İstanbul'un tüm dünyaya örnek bir şehir haline geleceğine yürekten inanıyorum."

Oktay, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 22:39
  1. Amasyalılar ile iftar
  2. Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay
  3. Yozgatlılar ile iftar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurumspor ve Bursaspor'dan flaş talep!
    1. Erzurumspor ve Bursaspor'dan flaş talep!
    2. AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları..
    3. Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik..
    4. AP seçimlerini Fransa'da aşırı..
    5. Kağıthane'de 42 bin metrekarelik..
    6. Papa patladı: Bu yapılan kiralık katil..
    7. Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor
    8. AP seçimlerini İspanya ve Portekiz'de..
    9. AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları..
    10. "23 Haziran seçimini siyasal..
    11. Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler..
    12. Lübnan'daki Müstakbel Hareketinden..
    13. "23 Haziran'da İstanbul'da demokrasi..
    14. Semih Özsoy: “Bize gönderme yapanlar..
    15. GÜNCELLEME - Balık avlamak için nehre..
    16. Bakan Kurum: “Kağıthane’de bu sene..
    17. Borç batağındaki CHP'li belediyeden..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Damar’ın..
    19. Eyüpsultan’da kültür sanat sezonu..
    20. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şehit..
    21. Cimnastik: Dünya Challenge Kupası
    22. Gaziantepli taraftarların dev ekranda..
    23. Binali Yıldırım: CHP adayı mağdurmuş!..
    24. "Daha diri olabilmek için milli..
    25. İftar vakti restoranda yangın tüpü..
    26. 2019 Yaz tesettür kombinleri
    27. Şehit yakınları iftarda buluştu
    28. Kayıp olan koyunları Jandarma buldu
    29. Çalışkan: "Avrupa macerası inşallah..
    30. Şehit yakını, gazi ve devlet..
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Ekrem İmamoğlu’nun 15 yalanına 15 tokat
    Ekrem İmamoğlu’nun 15 yalanına 15 tokat
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    İstanbul'da son anket sonuçları açıklandı!
    İstanbul'da son anket sonuçları açıklandı!
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor