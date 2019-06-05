0553 313 94 23

"23 Haziran'da bizim bayramımız var"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "İstanbul'dan özellikle bayram için gelen hemşehrilerime hatırlatmak isterim, 23 Haziran'da da bizim bayramımız var, İstanbul bayramı var" - "Kim ne senaryo yazarsa yazsın, kim ne derse desin istiklal aşığı bu millete hiçbir operasyon etki etmez. Bu millet her zaman doğrusunu, en güzelini yapmayı başarmıştır"

05 Haziran 2019 Çarşamba 15:34
"23 Haziran'da bizim bayramımız var"

SİVAS (AA) - Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bayram için İstanbul'dan Sivas'a gelen vatandaşlara yönelik, "İstanbul'dan özellikle bayram için gelen hemşehrilerime hatırlatmak isterim, 23 Haziran'da da bizim bayramımız var, İstanbul bayramı var." dedi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından tarihi Buruciye Medresesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Sivas'ın Cumhuriyeti kuran il, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini başlattığı şehir ve Anadolu topraklarının tapusu olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı'nın, dargınlıkların sona ermesi, bir araya gelmek, sevinçleri çoğaltarak paylaşmak, üzüntüleri paylaşarak azaltmak, barış, kardeşlik ve cömertlik olduğunu dile getiren Yıldırım, vatandaşların bayramını kutladı.

- "Sivas her zaman bizimle beraber oldu"

Yıldırım, kente Sivaslı kardeşleriyle bir araya gelmek, bayram sevincini birlikte yaşamak için geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bayramdan sonra hayat devam ediyor, tekrar işimize gücümüze döneceğiz. İstanbul'dan özellikle bayram için gelen hemşehrilerime hatırlatmak isterim, 23 Haziran'da da bizim bayramımız var, İstanbul bayramı var. İstanbul bayramına Sivas hazır mı? Sivas, her zaman, nerede memleket, millet meselesi olursa hazır ve nazırdır. Bunu İstiklal Harbi'nde göstermiştir. Bunu 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünde göstermiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı bu kutlu yürüyüşte Sivas her zaman bizimle beraber oldu. 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Sivas olarak İstanbul'da gümbür gümbür geliyor muyuz? Desteğinizi veriyor musunuz? Allah sizden razı olsun."

Yıldırım, Türkiye'nin önünün açık, geleceğinin aydınlık olduğunu vurgulayarak, "Kim ne senaryo yazarsa yazsın, kim ne derse desin, istiklal aşığı bu millete hiçbir operasyon etki etmez. Bu millet her zaman doğrusunu, en güzelini yapmayı başarmıştır. Sivas dava adamı, yiğit insan Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketidir. Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülke için kanlarını, canlarını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Binali Yıldırım, kendisini karşılayan AK Parti ve MHP il başkanlarına da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Binali Yıldırım ve beraberindekiler partililerle bayramlaştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 15:34
  1. bayramlaşma
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  3. Sivas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır"
    1. "Oylar çalınmıştır, millet iradesi..
    2. Başkent sokakları kelebeklere kaldı
    3. Türkiye - Fransa maçının hakemi..
    4. Mercimek tarlasında bayram mesaisi
    5. AK Parti'de bayramlaşma
    6. Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl..
    7. Elazığ’da uyuşturucu kullanan genç..
    8. Avusturya'da Türklerden yeni parti
    9. AK Partili Veysel Eroğlu: "Alenen..
    10. Geleceğin meslekleri üniversite..
    11. Bayramının ikinci gününde vatandaşlar..
    12. Görenler şaşırıyor! 1920'den beri...
    13. ASKON’da bayramlaşma
    14. Jandarma ekiplerinden sürücülere şeker..
    15. Malatya'daki cinayet
    16. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi..
    17. Takımında mutsuz olan dünya yıldızı..
    18. Rusya’daki Altaylar mumyanın yeniden..
    19. Mermer gibi bir cilt için: Patates..
    20. Devlet televizyonuna polis baskını!
    21. Bilecik’te devrilen kamyonetteki aynı..
    22. Ekrem İmamoğlu Trabzon’da..
    23. Denizin dibine plastik atıklarla..
    24. İranlı turistler otellerde yer..
    25. "23 Haziran'da bizim bayramımız var"
    26. "Cumhuriyeti demokrasi ile..
    27. İmamoğlu Trabzon'da bayramlaşma..
    28. Otomotiv ihracatı yüzde 0,2düştü
    29. Vali Yaman, bin 100 rakımda nöbet..
    30. BBP'ye bayram ziyaretleri
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor