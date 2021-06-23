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Korona Virüs 23 Haziran koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

23 Haziran koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 550'si semptomatik olmak üzere 5 bin 809 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 387 bin 545'a yükseldi. Toplam can kaybı ise 65 artışla 49 bin 358'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 19:52:00 -
23 Haziran koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. 23 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 550'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 809 yeni vaka tespit edildi.

Vefat sayısı ise 65 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 358'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 387 bin 545'e yükseldi.

Bugünkü iyileşen sayısı 5 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 917 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 248 bin 862'ye yükseldi. Toplam test sayısı 59 milyon 221 bin 264'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Dün vaka sayısı 6 bini geçmişti

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 57 kişi hayatını kaybederken, 565'i semptomatik olmak üzere 6 bin 143 yeni vaka tespit edilmişti.

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