0553 313 94 23

23 FETÖ’cü asker hakim karşısında

Bursa TEM ve istihbarat ekiplerinin FETÖ/PDY’ye yönelik yaptıkları ortak operasyonda gözaltına alınan aralarında 1’i albay 14’ü muvazzaf 23 asker hakim karşısına çıktı.

28 Haziran 2019 Cuma 09:52
23 FETÖ’cü asker hakim karşısında

Bursa TEM ve istihbarat ekiplerinin FETÖ/PDY’ye yönelik yaptıkları ortak operasyonda gözaltına alınan aralarında 1’i albay 14’ü muvazzaf 23 asker hakim karşısına çıktı.


Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yaptıkları çalışmalarda halen örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen ve büfelerin ankesörlü telefonlarından örgütle iletişim halinde oldukları belirlenen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına operasyon düzenledi.


Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmalarında, bazı kişilerin, Bursa’daki büfe telefonlarından "mahrem imamlar" tarafından ardışık ve periyodik arandıklarının belirlenmesinin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararıyla yakalayan 14’ü muvazzaf yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay olmak üzere 24 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeşilçam dublörünün sinema özlemi
    1. Yeşilçam dublörünün sinema özlemi
    2. Karı-koca yarışı İstanbul'u birbirine..
    3. Dış ticaret istatistikleri (1)
    4. Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır..
    5. Alfa Romeo Tonale’ye Otomobil Tasarım..
    6. Tokat’a şehit ateşi düştü
    7. Asya borsaları
    8. Karslı kadınların kış hazırlığı başladı
    9. Adıyaman'da minibüsle traktör..
    10. Çayın azı şifa fazlası zarar
    11. Antalya’da ’Parasailing’ yapan..
    12. Kapadokya’da Hacı Bektaş Veli’nin..
    13. Nef, 2019’da konut teslimlerine devam..
    14. Başkent’te şiddetli yağış sonrası 237..
    15. GSA öğrencileri jüri karşısında
    16. Kazalar KGYS kameralarınca görüntülendi
    17. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları..
    18. EXPO Antalya yaz konserleri başladı
    19. "Viyana'daki toplantı nükleer anlaşma..
    20. Aydınlatma temizliği nasıl yapılır?
    21. Alanya’da meydan dayağı atılan taciz..
    22. Malatya'da silahlı saldırı
    23. Sedat Kılınç: "Yönetimin yeni..
    24. Kırmızı ışıkta geçen dolmuş..
    25. Bağlar Belediyesi metruk yapıları..
    26. Başkan Çiftçi, genç boksörleri kabul..
    27. 2 günde 2. kez intihara kalkıştı
    28. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca..
    29. Yıldırım düşmesi sonucu camiinin..
    30. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti