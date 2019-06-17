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23. ETUDOSD Dağcılık Şenliği sona erdi

Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) Kulübü tarafından düzenlenen 23.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:05
23. ETUDOSD Dağcılık Şenliği sona erdi

Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) Kulübü tarafından düzenlenen 23. ETUDOSD Dağcılık Şenliği, 14-16 Haziran tarihleri arasında Dedegöl Dağı Melikler Yaylası’nda gerçekleştirildi.


Isparta Valiliği, İl Özel İdaresi, Eğirdir, Aksu ve Yenişarbademli Kaymakamlıkları ve Belediyelerinin destekleriyle ETUDOSD tarafından düzenlenen 23.ETUDOSD Dağcılık Şenliğinde, 15 Haziran Cumartesi günü ana sponsor Eğirdir Belediyesi tarafından katılımcılara şenlik yemeği ikram edildi. Şenlik yemeğinin ilk dağıtımlarını Yenişarbademli Kaymakamı Cuma Kılınç ve Yenişarbademli Belediye Başkanı Mehmet Özata ikram ederken Beyşehir Belediye Başkanlığı da çay ikramında bulundu.


Yemek sonrası yapılan toplantıda bir konuşma yapan ETUDOSD Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Meydan, katılımcılara teşekkür ederken, Dernek Başkanı Durmuş Uçgun’da yapılacak tırmanış ile ilgili bilgiler verdi. 14 Haziran Cuma günü Şenlik alanına gelmeye başlayan katılımcılar, Pınargözü Mağarası’nı, Yaka Kanyonu’nu, Zindan Mağarası’nı gezdi.


Birinci yaş gününü kutlayan en küçük katılımcı Artun Değer de katılımcıların ilgi odağı olurken, İkiz ağabeyleri ile birlikte Şenliğe ayrı bir renk kattı.


Saat 23.00’de tamamen sessizliğe bürünen Melikler Yaylası’nda geceyi geçiren dağcılar, Pazar günü sabahı çorbalarını içtikten sonra saat 05.00’te Dedegöl Dağı zirvesine tırmanışa geçti. Zirve yapan dağcılara ve doğasever katılımcılara gözleme-ayran ikramından sonra, ETUDOSD 23. Dağcılık Şenliğine katılanlar önümüzdeki sene buluşmak dileğiyle veda etti.


23 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Dağcılık Şenliği ile Türkiye’mizin hemen her ilinden yıllar itibarıyla giderek artan sayıda sporcu ve doğaseveri İlimiz Dedegöl Dağı eteklerinde toplayarak hem doğa sevgisi ve çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlayan hem de İlimizde Dağcılığın gelişimine öncülük yapan Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) Kulübümüzün yöneticilerini ve gönüllülerini kutluyor, bir daha ki şenlikte buluşmak üzere teşekkür ediyoruz.


23’üncü ETUDOSD Dağcılık Şenliği’ne Yenişarbademli Kaymakamı Cuma Kılınç, Yenişarbademli Belediye Başkanı Mehmet Akif Özata, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Göçer, ülke genelindeki 40’a yakın Kulüp, yaklaşık 2 bin dağcı ve doğasever katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:05
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