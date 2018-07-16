23 bin şehit ve gazi yakınına iş

Türkiye’de son 16 yıllık dönemde şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için birçok yeni yasal düzenleme ve var olan haklarına yönelik çok sayıda iyileştirme hayata geçirildi.

Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak, daha iyi şartlarda, güven içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla yeni dönemde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca yürütülecek çalışmaların en önemlilerinden birini kamuda istihdam hakkı oluşturdu. Bu kapsamda 2011’e kadar yalnızca terörle mücadeleyle sınırlı olan ve aileden bir kişiye verilen kamuda istihdam hakkı 2012’de ikiye çıkarıldı. 2013’te ise vazife ve harp malullerinden hayatını kaybedenlerin iki yakınına, yaralananların bir yakınına istihdam hakkı tanındı.

Bu süreçte Türkiye’de ilk defa “sivil terör mağdurları” da mevzuatta tanımlandı. Bingöl’de 2011’de canlı bombanın üzerine atlayarak büyük bir faciayı önleyen ve bu esnada yaşamını yitiren 4 çocuk annesi Hatice Belgin’in ardından gündeme getirilen düzenlemede, terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelen sivillerin yakınlarının istihdam hakkından yararlanması sağlandı ve sosyal haklarında çeşitli iyileştirmeler hayata geçirildi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile gazilerin de şehit yakınları ve gazilere sağlanan bu haklardan yararlanması sağlandı. 2002 yılına kadar istihdam hakkından yararlanan kişi sayısı 6 bin 315 kişi iken, AK Parti hükümetleri döneminde atılan adımlarla geçmişten bugüne kadar kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 39 bin 552’ye ulaştı.