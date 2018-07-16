0553 313 94 23

23 bin şehit ve gazi yakınına iş

Hükümetin yaptığı yasal düzenlemeler ve iyileştirmeler kapsamında son 4 yıllık dönemde 23 bin 58 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuda istihdam edildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:42
23 bin şehit ve gazi yakınına iş

Türkiye’de son 16 yıllık dönemde şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için birçok yeni yasal düzenleme ve var olan haklarına yönelik çok sayıda iyileştirme hayata geçirildi.

Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak, daha iyi şartlarda, güven içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla yeni dönemde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca yürütülecek çalışmaların en önemlilerinden birini kamuda istihdam hakkı oluşturdu. Bu kapsamda 2011’e kadar yalnızca terörle mücadeleyle sınırlı olan ve aileden bir kişiye verilen kamuda istihdam hakkı 2012’de ikiye çıkarıldı. 2013’te ise vazife ve harp malullerinden hayatını kaybedenlerin iki yakınına, yaralananların bir yakınına istihdam hakkı tanındı.

Bu süreçte Türkiye’de ilk defa “sivil terör mağdurları” da mevzuatta tanımlandı. Bingöl’de 2011’de canlı bombanın üzerine atlayarak büyük bir faciayı önleyen ve bu esnada yaşamını yitiren 4 çocuk annesi Hatice Belgin’in ardından gündeme getirilen düzenlemede, terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelen sivillerin yakınlarının istihdam hakkından yararlanması sağlandı ve sosyal haklarında çeşitli iyileştirmeler hayata geçirildi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile gazilerin de şehit yakınları ve gazilere sağlanan bu haklardan yararlanması sağlandı. 2002 yılına kadar istihdam hakkından yararlanan kişi sayısı 6 bin 315 kişi iken, AK Parti hükümetleri döneminde atılan adımlarla geçmişten bugüne kadar kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 39 bin 552’ye ulaştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:42
  1. Bingöl
  2. gazi ve şehit yakınları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adliyeye silahla girdi, yargıdan el çektirildi!
    1. Adliyeye silahla girdi, yargıdan el..
    2. Sigara tiryakileri dikkat! Zam kapıda
    3. 'Evliyalar Şehri'ne ziyaretçi akını:..
    4. FSM'de intihar girişimi! Uzun..
    5. Londra Belediyesi'nin Müslüman Başkanı..
    6. Ada'da korkulu bekleyiş: 11 milyon..
    7. Bahçeli'den Akşener'e suç duyurusu!
    8. Timsah katliamı! İntikam için çiftliği..
    9. İşte paraların ödeneceği tarih!
    10. Adnan Oktar onu da yaktı! El konuldu
    11. MİT'ten Suriye'ye 'özel operasyon'
    12. Trabzonspor'da Burak Yılmaz depremi!
    13. 2 çocuğunun gözü önünde levyeyle dövdü!
    14. Rize-Artvin Havalimanı inşaatında pist..
    15. Naci Koru istifa mı etti? Naci Koru..
    16. İl Sağlık Müdürlüğü’nden Aref açıklaması
    17. Fehmi Koru'ya büyük şok!
    18. Burak Yılmaz sahalara veda mı ediyor?..
    19. CHP'de kurultayın ismi de belli oldu!
    20. Endonezya'da toplu timsah katliamı!..
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?