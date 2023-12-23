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Tarih 23 Aralık 1814: Salihzade Ahmed Esad Efendi'nin vefatı (Şeyhulislam)
Tarih

23 Aralık 1814: Salihzade Ahmed Esad Efendi'nin vefatı (Şeyhulislam)

Yeniakit Publisher
2023-12-23 07:46:00 -
23 Aralık 1814: Salihzade Ahmed Esad Efendi'nin vefatı (Şeyhulislam)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Şeyhulislam Salihzade Ahmed Esad Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.

Salihzade Ahmed Esad Efendi (d. 6 Eylül 1740, İstanbul - ö. 23 Aralık 1814, İstanbul), Osmanlı şeyhülislamı.
Çeşitli alimlerden eğitim aldıktan sonra müderris olarak ilmiye sınıfına girdi. Ardından kadılık mesleğine geçerek sırasıyla İzmir, Bursa kadılıklarında bulundu. 1782›de Mekke payesi aldı beş yıl sonra İstanbul kadısı oldu. Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinde bulunduktan sonra 21 Mayıs 1803›de şeyhülislam oldu. III. Selim devrinde yenilik faaliyetlerini desteklemiştir.

Nizam-ı Cedid teşkilatlanmasına karşı çıkan asilere karşı fetva verdi ancak bu fetvasına Yeniçeriler tepki gösterdi. Nizam-ı Cedid’in uygulanamaması üzerine ulemanın ve Yeniçerilerin tepkisi üzerine 14 Kasım 1806’da görevinden ayrıldı.

III. Selim’in katledildiği Kabakçı Mustafa İsyanı sırasında ulemanın karşı çıkmasıyla ölümden kurtuldu. II. Mahmud’un cülusundan on dokuz gün sonra 15 Ağustos 1808’de ikinci defa şeyhülislamlığa getirildi. Asilerin II. Mahmud’un yerine IV. Mustafa’yı yeniden tahta çıkarma gayretleri üzerine IV. Mustafa’nın idamı için fetva verdi.
Asiler kendisini “Nizam-ı Cedid şeyhülislamı” diye yaftaladılar. Ahmed Esad Efendi’ye tepki gösterenlerin artmış olmasındn dolayı suikaste uğramasından endişe edildiği için 22 Kasım 1808’de görevinden alındı. 23 Aralık 1814’te öldü.

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