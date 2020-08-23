23 Ağustos koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Ağustos "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nu Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 19 artarak 6 bin 121'e yükseldi. 1217 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 258 bin 249'a ulaştı.

Tedavisi tamamlanan 795 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 237 bin 165 oldu. Son 24 saatte 80 bin 302 kişiye test yapıldı. Ağır hasta sayısı 783, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni (zatürre) oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.