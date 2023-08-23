23 Ağustos 2009: Yönetmen Yücel Çakmaklı'nın vefatı

Yücel Çakmaklı 1937 yılında, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü 1959 mezunu.



Çocukluğu ve ilk gençliğinde aldığı altın tecrübelerle Türk Sinemasının en otantik yönetmenlerinden biri olmaya hak kazanan Yücel Çakmaklı, pek çok ilke imza atan ve çok değişik konuları filmleştiren çalışkan bir yönetmendir.



1963 yılında, askerden döndükten sonra Yeni İstanbul Gazetesi’nde Tarık Buğra’nın yönettiği sayfada sinema yazıları yazmaya başladı.







Bir yandan da Erman Film Stüdyoları’nda yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. 1968’e dek 50 kadar filmde Osman Seden, Orhan Aksoy gibi yönetmenlere yardımcılık yaptı. İlk filmi Kâbe Yolları’nı (belgesel) yönetti. 1969’da Elif Film şirketini kurdu. Milli sinema olarak adlandırılan akıma dayalı filmler çekti. 1975-1990 arası TRT bünyesinde çalışmalarına devam etti.







Kısa hikâyelerden 30-70 dakika arası kısa TV filmleri yaptı. 1978’de Prag’da televizyon filmleri arasında ödül alan ilk yapım olan “Çok Sesli Bir Ölüm” ve “Çözülme” bu tarz çalışmalardır (Rasim Özdenören’in Hikayeleri) .

Tarık Dursun K.’dan Denizin Kanı, Tarık Buğra’dan Küçük Ağa ve Kuruluş gibi, roman uyarlamalarından TV dizileri gerçekleştirdi. Necip Fazıl Kısakürek’in Bir Adam Yaratmak ve Turan Oflazoğlu’nun 4. Murad’ı gibi tiyatro eserlerinden TV oyunları yaptı. Müzik odaklı drama olarak Hacı Arif Bey’in hayat hikâyesi ve bir Rumeli türküsünden yola çıkarak çektiği Aliş’le Zeynep sayılabilir.







10 Temmuz 2008’de TBMM tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyasına layık görülmüştür. 21 Ekim 2008’de TC Kültür Bakanlığı tarafından sinemadaki 50 yıllık hizmetleri dolayısıyla Emek Ödülü verilmiştir. 9 Temmuz’da geçirdiği by-pass ve kalp kapakçığı ameliyatı sonrası yoğun bakıma alınan Yücel Çakmaklı, 23 Ağustos 2009 tarihinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde vefat etti.



