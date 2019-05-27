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23-29 Mayıs Sigorta Haftası kutlaması

Malatya Ticaret ve sanayi odası Meclis üyesi ve il DelegesiÖmer Taş,her yıl mayıs ayının son haftasında, ülke genelinde sigorta tanıtımı ve bilincinin artırılması amacıyla çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Sigorta Haftasını kutladı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:23
23-29 Mayıs Sigorta Haftası kutlaması

Malatya Ticaret ve sanayi odası Meclis üyesi ve il DelegesiÖmer Taş,her yıl mayıs ayının son haftasında, ülke genelinde sigorta tanıtımı ve bilincinin artırılması amacıyla çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Sigorta Haftasını kutladı.


Ömer Taş kutlama mesajında, "Ülkemizde en büyük eksikliklerden biri sigortanın tanıtılması ve kişilerin sigorta konusunda bilinçlenmesi eksiğidir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi güçlü ekonomi ve güvenli bir gelecek için en önemli unsurların başında Sigorta gelmektedir.


Milyonlar tutarında yatırım yapan özel sektörün tüm yatırımların güvenli bir şekilde devam etmesi için tüm varlıkların sigortalanması gerekmektedir. Sigorta ayrıca toplumsal huzur ve mutluluğu da tahsis etmektedir. Doğal afetler sayısındaki ciddi artış teknoloji de ki gelişmeler birçok yeni riski de beraberinde getirmektedir. Sigortanın tanıtılması risklerin doğru analiz edilmesi doğru poliçelerin yapılması konusunda başta acenteler olmak üzere çok ciddi çaba gösterilmekte bu konuda çeşitli çalışmalar ve etkinlikler yapmaktadır. Ülkemizde ve Malatyamızdasigorta bilinirliği çok düşük oranlardadır. Bu amaçla bilincin arttırılması için düzenli çalışmalar yapılması vebu çalışmaların sürekliliğininsağlanmasıgerekiyor. Yıllardır MalatyaTicaret ve sanayi odasıSigortacılıkMeslek komitesi olarakbu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz Sigorta Haftasıpanel, seminer, eğitimi ve çeşitli çalışmaları,yazılı basın haberleri ile devam ettirdik. Sigortayı tabana yaymak büyük kitlelere ulaşmak için ulusal yazılı ve görsel basını etkin bir şekilde kullanarak sigorta ve acenteyi Türk halkına tanıtmaya ve tüketicileri gençleri sigorta konusunda bilinçlendirmeye devam, edeceğiz. Ekonomimizin gelişebilmesi, varlıklarımızın, değerlerimizin korunabilmesi, insanlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için karşı karşıya kalacağımız risklerin sigortalanması gerekmektedir. Ülkemiz sigortacılık sektörünün en büyük ve önemli dağıtım kanalı olan Sigorta Acenteleri toplumda sigorta bilincinin artırılması, vatandaşlarımızın doğru teminatlarla uygun poliçelere ulaşabilmesi için var gücüyle çalışmaktadır. Acentelerimiz, teklif, poliçe, tahsilat ve hasar başta olmak üzere tüm süreçlerde hem sigortalılara hem de sigorta şirketlerine yardımcı olmaktadırlar” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:23
  1. doğa

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