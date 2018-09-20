0553 313 94 23

22’si çocuk 46 kaçak göçmen yakalandı

Güzelçamlı’da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 22’si çocuk, 10’u kadın toplam 46 kaçak göçmen yakalandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 08:28
22’si çocuk 46 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı sahil güvenlik korveti tarafından Güzelçamlı önlerinde hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 22’si çocuk, 10’u kadın toplam 46 kaçakgöçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 30’u Irak, 16’sı ise Suriye uyruklu kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 08:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hadis alimi Avvame, Buhari'nin kabrini ziyaret etti
    1. Hadis alimi Avvame, Buhari'nin kabrini..
    2. Irkçı Geert Wilders'tan skandal..
    3. Akhisarspor'da tarihi maç!
    4. Fenerbahçe Zagreb sınavında! Muhtemel..
    5. Türkiye rotayı çevirdi, Amerika'nın..
    6. Hükümet düğmeye bastı… 200 gün süreyle..
    7. İtalya Sivas Kangalı için harekete..
    8. Kayıp Sedanur hakkında yeni gelişme…..
    9. Gezi olayları lise ders kitaplarına..
    10. Terim'den 20.3 milyon euroluk plan!
    11. Cocu'dan sürpriz Valbuena kararı
    12. Ortalık karışmıştı... Esed’ten..
    13. Adnan Oktar şimdi de Cübbeli Ahmet’e..
    14. TSK o teröristi öldürmüştü…..
    15. Antalya'nın Kemer ilçesinde Milli..
    16. Konya’da Feci kaza! İki kişi hayatını..
    17. Bakan test etti! Kamuya araç alım ve..
    18. 'Meclis'e yeni parti geliyor'
    19. Bakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı..
    20. Öldürülen işadamı Star yazarının eşi..
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    MİT sinyali kesti
    MİT sinyali kesti