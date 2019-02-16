222 bin TL sahte banknot ele geçirildi

Denizli’nin Buldan ilçesinde jandarma ekipleri, bir araç ve adreste gerçekleştirdikleri operasyonda toplamda 222 bin TL sahte banknot ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınıp ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıstan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Buldan İlçe Jandarma ekipleri bazı şahısların yüklü miktarda sahte banknot bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelileri takibe alan ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonda ilçe otogarında bulunan bir araç içerisinde 87 bin TL değerinde banknotlar ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olarak Eziler Mahallesi’nde bir adrese yaptıkları operasyonda toplamda 135 bin TL değerinde sahte banknot, çok sayıda detektör, tarihi eser, metal sikke, ruhsatsız tabanca, ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ekipler olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Karakoldaki sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.