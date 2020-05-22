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22.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-05-22 08:15:00 -
22.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَداً اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْت۪يكُمْ بِضِيَٓاءٍۜ اَفَلَا تَسْمَعُونَ 
قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْت۪يكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِۜ اَفَلَا تُبْصِرُونَ
وَمِنْ رَحْمَتِه۪ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِه۪ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"De ki: "Hiç düşündünüz mü, eğer Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde devamlı kılsa, Allah’tan başka size ışık getirecek bir tanrı var mıdır? Hâlâ söze kulak vermeyecek misiniz!""

"De ki: "Ne dersiniz, eğer Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsa, Allah’tan başka size istirahat edeceğiniz geceyi getirebilecek bir tanrı var mı? Hâlâ gerçeği görmeyecek misiniz?"

"Allah, rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz, lutfundan rızkınızı arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz."

(Kasa Suresi - 71-72-73)   (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 TEFSİRİ:

Evrendeki düzen amaca uygunluk bakımından olabileceklerin en mükemmelidir. Bunun tesadüfen olması ihtimali aklen mümkün değildir.

Düzenin bozulmadan devam etmesi de tek kudret elinden çıktığını, tek iradeye tâbi olduğunu göstermektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 243

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır, günahı alenî işleyenler hariç.

 Kişinin geceleyin işlediği kötü bir ameli Allah örtmüştür.

 Ama, sabah olunca o: 'Ey falan, bu gece ben şu şu işleri yaptım!' der.

 Böylece o, geceleyin Allah kendisini(n işlediği günahı) örtmüş olduğu halde, sabahleyin, üzerindeki Allah'ın örtüsünü açar. İşte bu da günahı alenî işlemenin bir çeşididir."

(Buharî, Edeb 60; Müslim, Zühd 52-2990)

 

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Yorumlar

serdar

Allahım sen bu ülkeyi soyup soğana çeviren kul hakkı yetim hakkı yiyen şerefsizlerin haysiyetsizlerin şerrinden koru.bütün lanetin o hırsızların üzerine olsun.
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