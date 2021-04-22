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Oruç 22.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Oruç

22.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-04-22 05:54:00 -
22.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّ شَرَّ الدَّوَٓابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları; sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır."

 (Enfâl Suresi - 22)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 TEFSİRİ:

Bedir Savaşı Allah ve resulüne itaat etmenin hayırlı sonuçlarını göstermişti. Bu vesile ile müminlere itaatin önemi hatırlatılmakta, bilindiği ve duyulduğu halde ilâhî emirlere uyulmamanın tehlikeli âkıbetine dikkat çekilmektedir.

İnsan dışında, yeryüzünde hareket eden, dolaşan canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve akılsız olanlarıdır. Gözlerinin gördüğü, kulaklarının işittiği gerçekler üzerinde akıl yormayan, yeterince düşünüp doğru kararlar ve davranışlar için bunlardan yararlanmayan kimselerin, özellikle müşrikler ile münafıkların durumu sağır, dilsiz ve akılsız olan hayvanların durumuna benzetilmiştir. Çünkü duyu organları ve aklı olmayanlarla bunlara sahip bulundukları halde amaca uygun bir şekilde kullanmayanlar arasında, elde edilen sonuç bakımından fark yoktur.

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Yalan söylemeyi ve yalan ile amel etmeyi bırakmayanın yemeyi, içmeyi terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur."

(Buhâri, Savm)

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