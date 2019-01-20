2200 rakımlı geçidin ulaşım nöbetçileri

Giresun-Sivas kara yolu üzerindeki 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde görev yapan karayolları işçileri, kar, tipi, çığ gibi olaylarla 24 saat mücadele ediyor.

Şebinkarahisar ilçe sınırlarındaki Eğribel Geçidi, çetin kış şartları nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Eğribel, ulaşımda önemli bir nokta olarak yer alıyor.

Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas'a gitmek isteyen vatandaşların kullandığı geçitte, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğüne bağlı Eğribel bakımevindeki işçiler, olumsuz hava koşullarına karşı mücadele veriyor.

Eğribel'in zirve noktasında yer alan bakımevinde konaklayan Karayolları işçileri, 24 saat yolun açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

İşçilerin, greyder, rotatif kar üfleme aracı ve buldozer gibi araçlarla yürüttüğü kar mücadelesi, yolun her iki şeridi açılana kadar durmaksızın devam ediyor.

İşçilerden Salih Karaman, AA muhabirine, kış şartlarında büyük bir özveriyle Eğribel'de karla mücadele ettiklerini söyledi.

Eğribel Tepesi'nde kışın çok çetin geçtiğini belirten Karaman, "Makine ve ekipmanımız çok güçlü ama insanoğlu yine de doğa karşısında aciz ve çaresiz kalıyor. Biz vatandaşların mağdur olmaması için mücadele ediyoruz." dedi.

Karaman, ekip arkadaşlarıyla işlerini severek yaptıklarını ifade ederek, yolu kullananlar mağduriyet yaşamadığı sürece mutlu olduklarını dile getirdi.

En çok zorlandıkları durumun tipi olduğuna dikkati çeken Karaman, şöyle devam etti:

"Kar yağışı bizi çok etkilemiyor ancak tipi olduğunda görüş kısıtlı oluyor, çalışmalar güçleşiyor ama şartlar ne olursa olsun yolu açmak zorundayız. Vatandaşlardan da isteğimiz zincirsiz yola çıkmamaları. Tedbirli yola çıkarlarsa bizim de işimizi kolaylaştırırlar."

Karaman, Eğribel Geçidi'nde 2-3 metre civarında kar olduğunu kaydederek, "Kış mevsiminde yaklaşık 4 ay burada zor geçiyor. Bu süre içerisinde biz 7/24 çalışarak yolda kar mücadelesi yapıyoruz." diye konuştu.

- "Çığ geldiğinde anında müdahale ediyoruz"

Karla mücadele çalışması yürüten ekipten Hüseyin Durmuş ise kendilerini tek zorlayan unsurun tipi ve fırtına olduğunu belirterek, "Yağan kar bizi etkilemiyor, 5 metre de olsa bizim için sıkıntı yok yalnız tipi olunca görüş sıfıra düşüyor, bizi çok zorluyor. Tipi olduğunda göz gözü görmez." ifadesini kullandı.

Ekip olarak özverili bir çalışma yaptıklarını anlatan Durmuş, şunları söyledi:

"Kimseyi bu zamana kadar mağdur durumda bırakmadık. Bu zamana kadar hiçbir arkadaşımızın da aracına çığ rast gelmedi, tek temennimiz bu. Çığ geldiğinde anında müdahale ediyoruz, büyüklüğüne göre yarım saat ve 2 saat arasında çalışıyoruz. Bu zamana kadar yolu ulaşıma bir şekilde açtık, kimseyi mağdur etmemek için sürekli görevdeyiz."

- "Bu yıl ekipler çok süper çalışıyorlar"

Şebinkarahisar-Giresun arasında dolmuş şoförlüğü yapan Selah Dumanlı da Eğribel Geçidi'nin zor bir yer olduğunu vurgulayarak, "Her yıl burada tipi ve fırtına oluyor, yol kapanıyor ancak ekipler hemen müdahale ediyor. Bu yıl ekipler çok süper çalışıyorlar, geçen yol kapandı, eğer çalışmasalardı yol bir haftada açılmazdı. Eskiden çok kalıyorduk yolda ama şimdi eskisi kadar değil." dedi.