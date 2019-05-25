22. zafer müze önünde
Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray’ın, statta bulunan müzenin önüne ‘22’ sayısının maketi konuldu.25 Mayıs 2019 Cumartesi 20:12
Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray’ın, statta bulunan müzenin önüne ‘22’ sayısının maketi konuldu.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun şampiyonu Galatasaray, kupasını Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen törenle almaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımın bu sene kariyerindeki 22. zaferi ise ölümsüzleştirildi. Türk Telekom Stadı’nın içinde bulunan müze önünde üzerinde 22 yazılı özel taşlarla süslenmiş dev maket kondu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu maketin önündebol bol fotoğraf çektirerek, 22. zaferlerini ölümsüzleştirdiler.
YORUM YAZ