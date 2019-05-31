22 yıllık gelenek bozulmadı

Bilecik kent merkezinde bulunan çarşı esnafı, kendi aralarında topladıkları para ile 22 yıldır vatandaşlara irmik helvası ikram etmeye devam ediyor.

Kadir Gecesi olması dolayısıyla Bilecik’te çarşı esnafı kendi aralarında topladıkları para ile vatandaşlara irmik helvası dağıttı. İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutlayan etkinliğin öncülerinden Ali Han, bunu 22 yıldır gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Vatandaşın ağzı tatlanıyor. Geleneğimizi 22 yıldır sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Bugün de yine vatandaşlarımıza 2 bin 500 kişilik yaptırdığımız helva ikramında bulunuyoruz" dedi.