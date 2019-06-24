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22 yıldır aynı beldede hizmet veriyor

Eskişehir’in Günyüzü ilçesi Gümüşkonak beldesindeki sağlık ocağında çalışan Dr.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:54
22 yıldır aynı beldede hizmet veriyor

Eskişehir’in Günyüzü ilçesi Gümüşkonak beldesindeki sağlık ocağında çalışan Dr. Levent Temel 22, yıldır aynı görevi başarı ile sürdürüyor.


Dr. Temel, yıllar önce atandığı Gümüşkonak Sağlık Ocağına çeyrek asra yakındır görev yapıyor. Beldedeki vatandaşlarla çok iyi ilişkiler geliştiren ve hayli sevilen Dr. Levent Temel, herkes tarafından tanınıyor ve kendisi de aile fertlerini yakından tanıyor. Yılların vermiş olduğu tecrübe ile sağlık alanında başarılı çalışmalar veren bir çocuk babası ve Eskişehirli olan Dr. Temel, Gümüşkonak’ta görev yapmaktan mutlu olduğunu belirtiyor.


Kendisi için 22 yıldır değişen bir şey olmadığını anlatan Dr. Levent Temel, haftanın belirli günlerinde diğer mahallelere de giderek vatandaşları muayene etmeye devam ediyor. Doktor Levent Temel "22 yıl oldu Günyüzü’ ne geleli. Sanki doğduğumdan beri buradaymışım gibi artık. Aile hekimliğimiz ilçemizin Gümüşkonak mahallesinde. Sağlık ocağına gelemeyen diğer vatandaşlar için haftada bir gün mobil olarak vatandaşlarımızın ayağına gidip muayene ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:54
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