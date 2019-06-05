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22 yıl sonra buluştular

Adana’nın Pozantı ilçesinde İmam Hatip Lisesinde birlikte okuyan öğrenciler Ramazan Bayramını fırsat bilerek mezun olduktan 22 yıl sonra biraraya geldi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 14:33
22 yıl sonra buluştular

Adana’nın Pozantı ilçesinde İmam Hatip Lisesinde birlikte okuyan öğrenciler Ramazan Bayramını fırsat bilerek mezun olduktan 22 yıl sonra biraraya geldi.


1990-1991 sezonunda Pozantı İmam Hatip Ortaokulu’nda birlikte başlayan ve 1996 -1997 döneminde eğitimlerini bitiren öğrenciler,tarih öğretmenleri Erkan Gürel, İngilizce öğretmenleri Burak Silay ile birlikte okul bahçesinde buluştu.


Burada sohbet eden ve hasret giderenokul arkadaşları daha sonra bir pastanede biraraya geldiler. Tek tek söz alan sınıf arkadaşları duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Buradaki programın ardından okul arkadaşları, o dönemde okulda hademelik yapan ve emekliolan Osman Gürpınar’ı evinde ziyaret ederek büyük bir sürpriz yaparak bayramını kutladılar.


Organizeyi gerçekleştiren ve lokantacılık yapan Eşref Akpınar şunları söyledi:


“Sosyal medya üzerinden görüştüğümüz arkadaşlarımızlabir araya gelme fikri oluştu. Tüm arkadaşlarımıza ulaşarak böyle bir organizasyon düşündüğümüzü belirttik onlarda olumlu cevap verdi. Yine bizleri okutan ve bu seviyelere getiren öğretmenlerimize de ulaştık. Onlardan da katılım oldu. Hasret gidermiş olduk ve yılların su gibi ne çabuk aktığına bir kez daha şahit olduk” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 14:33
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