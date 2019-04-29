22 yaşındaki genç kayısı bahçesinde ölü bulundu Malatya’da kayısı bahçesinde 22 yaşındaki bir genç pompalı tüfekle ateş açılması sonucu ölmüş olarak bulundu.

Malatya’da kayısı bahçesinde 22 yaşındaki bir genç pompalı tüfekle ateş açılması sonucu ölmüş olarak bulundu. Polis ilk bulgulara göre şahsın intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi’nde bir kayısı bahçesinde ağabeyini kanlar içerisinde bulan şahıs durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 22 yaşındaki Y. K.’nin başına isabet eden saçmalar sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı inceleme pompalı tüfek bulurken şahsın intihar ederek canına kıymış olabileceği değerlendiriliyor.

Askerden yeni geldiği öğrenilen şahsın, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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