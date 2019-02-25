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22 yaşındaki genç hemşireden 40 gündür haber yok

Aydının Didim ilçesinden Denizli’ye iş başvurusu amacıyla giden 22 yaşındaki Hemşire Gülşen Ünlü’den 40 gündür haber alınamıyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:07
22 yaşındaki genç hemşireden 40 gündür haber yok

Aydının Didim ilçesinden Denizli’ye iş başvurusu amacıyla giden 22 yaşındaki Hemşire Gülşen Ünlü’den 40 gündür haber alınamıyor. Genç kızına annesi kızı için kayıp başvurusunda bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Didim’de yaşayan 22 yaşındaki hemşire Gülşen Ünlü, iş başvurusu yapmak için 40 gün önce Denizli’ye gitti. Annesi Huriye Gündoğdu’nun bilgisi dâhilinde Denizli’ye giden genç hemşireden o günden bu yana haber alınamıyor. Anne Huriye Gündoğdu “Biz eşimle ayrıyız; daha önce 3 günlüğüne evden ayrıldı ama babasının yanında olduğunu öğrendim. Son olarak bana da bilgi vererek Denizli’ye iş başvurusuna gideceğini söyledi. O günden evden bir çıktı; bir daha haber alamadık kendisinden;gittiği yeri de bilmiyorum. Polise kayıp başvurusunda bulunduk ve arama çalışmaları devam ediyor.”dedi.


Kızın kalbinin üzerine “annem” yazılı dövme ile kolunda köpeğinin adının yazılı dövme olduğunu ve renkli gözlü olduğunu belirten Anne Huriye Gündoğdu kızının bulunması için sosyal medyadan da çağrı yaptıklarını belirtti. Anne Huriye Gündoğdu kızını görenlerin yada bilenlerin 0 545 861 71 06 veya 155 polis imdadı aramalarını istedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:07
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