22 yaşındaki anne kansere yenik düştü
Denizli’de beyninde tümör oluşan 1 çocuk annesi 22 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.18 Haziran 2019 Salı 19:52
Denizli’de beyninde tümör oluşan 1 çocuk annesi 22 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 1 yıldır beyin tümörü nedeniyle kentteki özel bir hastanede ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde tedavi gören 1 çocuk annesi Tuğba Işık (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık 4 yıl önce nişanlanıp ardından evlenen Işık’ın 2 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi. Işık’ın Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi’nde oturan yakınları yasa boğuldu. Işık, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
YORUM YAZ