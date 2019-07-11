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22 ülke akademisyeninden Kayısı Araştırma Enstitüsüne ziyaret

17.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:18
22 ülke akademisyeninden Kayısı Araştırma Enstitüsüne ziyaret

17. Uluslararası Kayısı Islahı ve Kültürü Sempozyumu Katılımcıları Kayısı Araştırma Enstitüsünü ziyaret ettiler.


6-10 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 17. Uluslararası Kayısı Islahı ve Kültürü Sempozyumu’na katılmak üzere Malatya’ya 22 ülkeden yaklaşık yüz akademisyen Kayısı Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti.


Kayısı genetik kaynakları parsellerinde bulunan farklı kayısı genotiplerine ait meyvelerin sergilendiği standı gezen akademisyenlere kayısı çeşitleri hakkında bilgiler verildi. Daha sonra makineli hasat ile kayısı hasadını uygulamalı olarak gören ziyaretçilere, TÜBİTAK 1007 kapsamında desteklenen kayısı kükürtleme ve kurutma entegre sisteminde, hasat edilen kayısıların yıkama, gruplandırma, kükürtleme, kurutma ve ambalajlama işlemleri uygulamalı olarak gösterildi. Kayısı ve diğer meyve türlerine katma değer kazandırmak için Enstitüsü bünyesinde bulunan Ürün Geliştirme Laboratuvarını da ziyaret eden akademisyenler kayısı çekirdeği kahvesi, kayısı çekirdeği sütü, kayısı marmelatı, kayısı sirkesi, kayısı pekmezi, kayısı turşusu ve diğer işlenmiş kayısı ürünlerini de yakından görme fırsatı buldu.


Enstitüsü bünyesinde bulunan kayısı ve dut genetik kaynak çeşitleri hakkında bilgiler alan ziyaretçilere detaylı sunumlarda yapıldı. Sempozyum koordinatörü Prof. Dr. Daniele Bassı, Enstitü ziyaretinden sonra yaptığı konuşmasında modern kayısı hasadı, kurutma ve kükürtleme tesisi, ürün geliştirme laboratuvarı ve genetik kaynak parsellerinde yaptıkları incelemelerin çok faydalı olduğunu ve Enstitü ziyaretinden çok memnun kaldıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:18
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