22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali

ANKARA (AA) - Uçan Süpürge Vakfınca, bu yıl 22'incisi düzenlenecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 23-30 Mayıs'ta yapılacak.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, 23-30 Mayıs tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek festival için başvurular 10 Mart'a kadar yapılabilecek.

Kadın sinemacıların bir araya geleceği festivalde, sinemanın görsel gücünden yararlanıp kadının konumunun sorgulanması, bu alanda çalışan kadınların emeğinin görünür kılınması amaçlanıyor.

Sadece önemli festivallere jüri gönderen FIPRESCI jürisine sahip dünyadaki ilk kadın film festivali olan etkinlik, tüm dünyadan kadın yönetmenlerin en son ve seçkin filmlerini jüri ve sanatseverle buluşturmaya hazırlanıyor.

Ulusal ve uluslararası uzun, kısa metraj ve belgesel ile animasyon film kategorilerinin bulunduğu festivale, bin 200 filmin başvurusu yapıldı.

Festivale katılmak isteyenler, "www.ucansupurge.org.tr" internet sitesinden başvuru yapabilecek.