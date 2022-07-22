22 Temmuz 2018: Safiye İnci’nin  Atatürk'e Hakaret  İddiasıyla Tutuklanması 

22 Temmuz 1987: Naci el-Ali’nin Şehid Edilmesi

1938 yılında Filistin’de doğan Filistinli karikatürist,İsrail işgali sebebiyle ailesiyle beraber küçük yaşta Filistin'den göç etmek zorunda kaldı. Bir süre Lübnan'daki Aynu’l-Hilva Mülteci Kampı’nda yaşadı. Sabra ve Şatilla Katliamı'na bizzat tanıklık etti.





Küçük yaşta yaşadıkları kendisini derinden etkiledi ve gençlik döneminde Arap milliyetçilik hareketlerine katıldı. 1960 yılında Lübnan Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. Özellikle Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle kısa zamanda fark edildi. Çeşitli yayınlarda yer alan çizimleriyle ilgi gördü.Naci el-Ali Hanzala'yı, insanlığın Filistin'de yaşananlara sessiz kalmasından ötürü bir küskünlüğün ifadesi olarak sürekli sırtı dönük halde resmetmiştir.





Filistin'in en ünlü sanatçılarından biri olarak kabul edilen Naci el-Ali, 40.000'in üzerinde karikatür çizdi. En önemli çizgi karakteri olan Hanzala, Filistin'in verdiği özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri oldu.

22 Temmuz 1987'de Londra'da uğradığı bir suikast sonucu vefat etti. Ali el Naci'nin katili bulunamadı.Suikastten Mossad sorumlu tutuldu. Ölümünden sonra Dünya Gazeteler Birliğince 'Golden Pen of Freedom' ödülüne layık bulundu.

22 Temmuz 2007: Erken Genel Seçimlerin Yapılması

Anayasa Mahkemesi’nin ‘CHP’nin 367 oy çoğunluğu gerçekleşmedi’ şeklindeki başvurusunu kabul etmesi üzerine AK Parti Hükümeti 22 Temmuz tarihinde erken genel seçimlere gideceğini açıkladı.

İşte bu atmosferde gerçekleşen 22 Temmuz seçimlerinde AK Parti yapılan baskılar üzerinden söylem geliştiren bir seçim çalışması yaptı. Halk, yapılan baskılara büyük tepkisini seçim sandığında göstermişti. AK Parti’nin yüzde 47 ile birinci, CHP’nin yüzde 20 ile ikinci, MHP’nin yüzde 14 ile üçüncü parti olduğu seçimlerde çok iddialı olan SP sadece yüzde 2 oy alabilmişti.





AK Parti, seçime katılan diğer bütün partilerin oyu kadar tek başına oy almıştı. Prof. Dr. Nilüfer Göle’ye göre halk otoriterleşmeyi değil, demokratikleşmeyi tercih etmişti.

Prof. Dr. Mithat Sancar’a göre ise kutuplaştırıcı politikalar AK Parti’ye oy olarak dönmüştü. Bir kısım aydın bu yüzden 22 Temmuz seçimlerini ‘Halkın muhtırası’ olarak nitelemişti.





Dayatılan 367 formülünün işlemesi için Meclis’e girmeyen DYP ve Anavatan, 22 Temmuz 2007 seçimleriyle sandığa ve tarihe gömüldü. Bu seçimlerde ittifaklar da dikkat çekmiş gazeteci Tuncay Özkan’ın kanalı Haber Türk, Saadet Partisi’nin bütün mitinglerini canlı olarak verirken, Özkan, Erbakan’ı kendi programına konuk olarak almıştı.

22 Temmuz 2018: Safiye İnci’nin Atatürk'e Hakaret İddiasıyla Tutuklanması

Atatürk'e hakaret etme gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Safiye İnci, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden cezaevine gönderilirken görüntülendi.





22 Temmuz 2019: Esed’in Pazar Yerlerinde Sivilleri Vurması

Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ve Serakib ilçesinde yer alan pazar yerlerine düzenlediği saldırılarda 50 kişi öldü.



