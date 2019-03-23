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22 Şubat'ta işlenen cinayetle ilgili flaş gelişme

Hatay Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 Şubat'ta ganyan bayisi işleten Ali Karaçay'ı (65) iş yerinde boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişiyi yamaladı.

23 Mart 2019 Cumartesi 00:30
22 Şubat'ta işlenen cinayetle ilgili flaş gelişme

Hatay'ın Payas ilçesinde, ganyan bayisi işletmecisinin iş yerinde boğazından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 Şubat'ta Payas ilçesi Kültür Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi'nde ganyan bayisi işleten Ali Karaçay'ı (65) iş yerinde boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda Hatay Cinayet Büro Amirliği ve İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Karaçay'ı öldürdüğü iddia edilen 27 yaşındaki T.G. gözaltına alındı.

8 ayrı suçtan aranan şüpheliyi yakalama çalışmaları sırasında Mersin ve Adana illerinde hırsızlık suçlarına da karıştığı belirlendi.

Payas İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen T.G. emniyetteki işleminin ardından Dörtyol Adliyesi'ne sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Kültür Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi'nde ganyan bayisi işleten Ali Karaçay'dan (65) bir süre haber alamayan ailesi, evinin yakınında bulunan iş yerine gitmişti. Karaçay'ın cesediyle karşılaşan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti. Yapılan incelemede Karaçay'ın boğazından bıçaklanarak, öldürüldüğü belirlenmişti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 00:30
  1. Mersin
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  4. Hatay
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