Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Vaka sayıları ise milyonları yakından ilgilendiriyor. Bu sebeple pek çok kişi “Bugün kaç korona vakası var?” sorusunun cevabını araştırıyor.

22 Şubat Salı koronavirüs tablosu | Bugün kaç vaka var?

Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 70 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında “Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım” ifadelerini kullandı.