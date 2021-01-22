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Korona Virüs 22 Ocak koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

22 Ocak koronavirüs bilançosu açıklandı

Koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre azaldı. Son 24 saatlik verilere göre 734'ü semptomatik olmak üzere 5 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 149 olarak kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 19:43:00 -
22 Ocak koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 734'ü semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 149 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 789'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 418 bin 472'ye yükseldi.

Bugünkü iyileşen sayısı 6 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 18 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi. Toplam test sayısı 28 milyon 195 bin 901'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 3'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.

 

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