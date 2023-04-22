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Tarih 22 Nisan 2018: Fadi Muhammed el-Batsh'ın vefatı
Tarih

22 Nisan 2018: Fadi Muhammed el-Batsh'ın vefatı

Yeniakit Publisher
2023-04-22 08:49:00 -
22 Nisan 2018: Fadi Muhammed el-Batsh'ın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Fadi Muhammed el-Batsh'ı hayırla yâd ediyoruz.

Malezya’daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan elektrik mühendisi Fadi el-Batş, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı’nda dünyaya geldi. Batş, 2009’da Gazze İslam Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Malezya Üniversitesi’nden doktora için kabul alan Batş, alanında birçok başarıya imza atarak Malezya’da “Yayasan Khazanah” devlet bursunu kazanan ilk Arap oldu.

Doktora eğitimi sırasında güç elektroniği teknolojisini kullanarak elektrik enerjisi iletim ağlarının yeterliliğini artırmaya ilişkin araştırmalar yapan Batş’ın tasarladığı ve elektrik enerjisi nakil ağına bağlanan cihazla, ağda yüzde 18’lik bir kapasite artırımı sağlandı. Batş’ın çeşitli hakemli bilim dergilerinde yayınlanan 18 makalesi bulunuyor. Uluslararası bilimsel konferanslara katılımı ve Suudi Arabistan’da SASG - 2014 adıyla bilinen ödüle layık görülmesi Batş’ın bilim dünyasındaki değerini ortaya koyuyor.

Kuala Lumpur’daki özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan elektrik mühendisi Fadi el-Batş, 22 Nisan’da evinden ayrılıp sabah namazına gittiği sırada iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.


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Cuma

Zayif oldugumuz noktalardan biriside DEGERLERIMIZE sahip cikamiyiruz,cikmiyoruz.
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