22 Nisan 2018: Fadi Muhammed el-Batsh'ın vefatı

Malezya’daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan elektrik mühendisi Fadi el-Batş, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı’nda dünyaya geldi. Batş, 2009’da Gazze İslam Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Malezya Üniversitesi’nden doktora için kabul alan Batş, alanında birçok başarıya imza atarak Malezya’da “Yayasan Khazanah” devlet bursunu kazanan ilk Arap oldu.

Doktora eğitimi sırasında güç elektroniği teknolojisini kullanarak elektrik enerjisi iletim ağlarının yeterliliğini artırmaya ilişkin araştırmalar yapan Batş’ın tasarladığı ve elektrik enerjisi nakil ağına bağlanan cihazla, ağda yüzde 18’lik bir kapasite artırımı sağlandı. Batş’ın çeşitli hakemli bilim dergilerinde yayınlanan 18 makalesi bulunuyor. Uluslararası bilimsel konferanslara katılımı ve Suudi Arabistan’da SASG - 2014 adıyla bilinen ödüle layık görülmesi Batş’ın bilim dünyasındaki değerini ortaya koyuyor.

Kuala Lumpur’daki özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan elektrik mühendisi Fadi el-Batş, 22 Nisan’da evinden ayrılıp sabah namazına gittiği sırada iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.



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