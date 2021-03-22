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Korona Virüs 22 Mart koronavirüs vaka ve vefat tablosu
Korona Virüs

22 Mart koronavirüs vaka ve vefat tablosu

Sağlık Bakanlığı 22 Mart 2021 koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Bugün vaka sayısı kaç oldu? 22 Mart korona vaka sayısı kaç oldu? 22 Mart 2021 En güncel koronavirüs tablosu! Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 21:35:00 -
22 Mart koronavirüs vaka ve vefat tablosu

22 Mart 2021 bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor.  Sağlık Bakanlığı 22 Mart 2021 koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.

22 Mart koronavirüs vaka ve vefat tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.

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