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22 Mart Dünya Su Günü

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

21 Mart 2019 Perşembe 10:14
22 Mart Dünya Su Günü

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kullanılabilir ve içilebilir temiz suya erişimin temel bir insan hakkı olduğunu belirterek, "Geleceğimiz suyumuz kadardır, su ticari bir meta olmaktan çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Arslan, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından 1993'te su hakkında bilincin artırılması amacıyla 22 Mart'ın "Dünya Su Günü" olarak ilan edildiğini belirtti.

Suyun küresel ısınma, kaynakların kirletilmesi ve plansız büyüme sonucunda tükenmeye başladığını, kullanılabilir ve içilebilir temiz suya erişim konusunda birtakım sorunların yaşandığını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Kullanılabilir ve içilebilir temiz suya erişim temel bir insan hakkıdır. Geleceğimiz suyumuz kadardır, su ticari bir meta olmaktan çıkarılmalıdır. Su hakkını savunma; insanlığı, uygarlığı ve insanca yaşanabilirliği koruma anlamına geliyor. Geleceğimiz suyumuz kadardır. Su sektöründeki özelleştirmelere karşı mücadele veriyoruz. Su yatırımları aynı zamanda eğitim ve sağlık altyapısını beraberinde getirmektedir ve kamu tarafından yerine getirilmelidir. Bu yüzden su bütün boyutlarıyla kamuda yer almalı, su işletmeleri kamuya ait olmalıdır. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde su politikalarının belirlenmesi ve su kaynaklarının korunması konusunda politikalar temel alınmalı ve geliştirilmelidir."

Su kaynaklarının verimli kullanılması, israf edilmemesi, ülkede ve dünyada su dengesinin bozulmaması, var olan kaynakların iyi ve adil yönetilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan Arslan, herkesi su konusunda duyarlılığa davet etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:14
  1. 22 Mart Dünya Su Günü
  2. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
  3. temiz suya erişim

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