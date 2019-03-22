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"22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri Günü"

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut:"Yaklaşık 5 binin üzerinde ambulansımız, 2 bin 700 civarında 112 istasyonumuz mevcut. 17 tane helikopterimiz, 4 tane uçağımızla çalışıyoruz. Dünyaya örnek bir sistem oluşturduk"

22 Mart 2019 Cuma 16:54
"22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri Günü"

ANKARA (AA) - Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, "Yaklaşık 5 binin üzerinde ambulansımız, 2 bin 700 civarında 112 istasyonumuz mevcut. 17 tane helikopterimiz, 4 tane uçağımızla çalışıyoruz. Dünyaya örnek bir sistem oluşturduk." dedi.

Korkut, "22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri Günü" dolayısıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 112 İstasyonu'nda görev yapan sağlık personelini ziyaret etti.

Personelle bir süre sohbet eden Semih Korkut, sorunlarını dinledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Korkut, 112 istasyonunda görev yapan personelin hangi koşullarda çalıştığını görmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Genel Müdür Korkut, 22 yıldır bu işi yaptığını ve bu süreçte Türkiye'de birçok gelişmenin yaşandığını belirtti.

Dünyadaki birçok ülkeye örnek olacak bir sistem kurduklarını vurgulayan Korkut, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 binin üzerinde ambulansımız, 2 bin 700 civarında 112 istasyonumuz mevcut. 17 tane helikopterimiz, 4 tane uçağımızla çalışıyoruz. Dünyaya örnek bir sistem oluşturduk. Bu sistemi oluştururken arkadaşların çalışma şartlarını, insan faktörünü unutmadan neler yapıyorlar, ne kadar vakaya çıkıyorlar, sıkıntıları neler onları dinleyelim dedik, onlarla sohbet etmeye geldik. Oldukça güzel bir merkezleri var, ambulansları da oldukça güzel, kendileri de oldukça deneyimliler. Umarım bundan sonra, dertlerini dinledikten sonra daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız."

Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Hatice Torun ise 2007'den beri bu sektörde çalıştığını ve 112 acil servisinde çalışmaktan mutlu olduğunu anlattı.

İşinin zorlukları ve olumsuzlukları olduğunu, ancak özveriyle görevi yerine getirmeye çalıştıklarını aktaran Torun, "Tüm ATT ve paramedik arkadaşlarımın sorunları dinlenerek biraz daha şartların rahatlatılması amacıyla yanlarında olunursa, yöneticilerimizden bunu rica ediyoruz. Bizler de sonuna kadar halkımızın, insanlarımızın ihtiyaç duydukları anda onların yanlarında olacağız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:54
  1. 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri Günü
  2. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut

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