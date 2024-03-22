22 Mart 2004: Şeyh Ahmed Yasin'in vefatı (Filistinli Mücahid Lider)

Ahmed Yasin, 1937 yılında Filistin’in Askalan şehrinin El-Cura köyünde dünyaya geldi. Üç yaşında iken babası vefat etti. Babasının vefatından sonra annesinin ve kardeşlerinin himayesinde büyüdü. 1948 yılında Yahudilerin, Filistin’in büyük bir bölümünü işgal etmesi üzerine ailesi ile birlikte Gazze’ye göç etti.







Ahmed Yasin, 1952 yılında Gazze’de İmam Şafii Okulu’nda ilköğrenimini tamamladı. 1952 yazında bir yüzme etkinliği esnasında kafasının üstüne düştü ve boyun kemiği kırıldı. Bu yüzden bütün vücudu felç oldu. Er-Rihal Ortaokulu’nda ortaöğrenimini, Filistin Lisesinde ise lise eğitimini tamamlayan Ahmed Yasin, liseyi bitirdikten sonra bazı ilim adamlarından özel dersler aldı. Bunun yanı sıra kendi özel çalışmalarıyla da kendini çok iyi yetiştirdi. Bir dönem El Ezher’de de eğitim gördü. Çevresinde zeki ve kültürlü biri olarak tanınırdı. Özel öğrenimini tamamladıktan sonra öğretmen olarak görev aldı.







1967 yılında Filistin’in tamamının İsrail’in eline geçmesi üzerine Filistinliler, örgütlenmeye başladılar. Ahmed Yasin, bu örgütlenmelerde aktif rol oynadı. Şeyh Ahmed Yasin, Gazze’de İslâm Merkezi’ni kurmasından sonra iyice tanındı ve ünü Filistin’in her tarafına yayıldı. Bu durumu hoşnutsuzlukla karşılayan İsrail yönetimi Şeyh Ahmed Yasin’i sık sık polis merkezlerinde sorguladı.







Ahmed Yasin’in çalışmaları İsrail’i gün geçtikçe daha çok rahatsız ediyordu. Bu nedenle İsrail yönetimi 1982 yılında tutuklanmasını emretti. Kendisine örgüt kurma ve silah bulundurma suçları isnat edildi ve 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1985 yılında işgalci güçlerle Filistin Halk Cephesi-Genel Komutanlık arasında gerçekleştirilen esir değişimi sonucunda serbest bırakıldı.







Ahmed Yasin 1987 yılında Filistin’de İslami sahada çalışan ve Mısır’da eğitim aldığı sırada Müslüman Kardeşler Cemaati’nin düşüncelerini benimseyen Abdulaziz Rantisi ve birkaç liderle birlikte, Filistin’i kurtarmak ve İsraillilerle savaşmak amacıyla Gazze’de İslami bir örgütün kurulmasına karar verdi. Kurdukları bu oluşuma Hamas, yani ‘Hareket’ul Mukavemet’il İslamiyye/İslami Direniş Hareketi’ ismini verdiler. O sıralarda oluşan intifadanın başlamasında bu hareketin büyük bir katkısı olmuştur. Bu intifada ‘Mescidlerin İntifadası’ adıyla meşhur oldu. O tarihten sonra Şeyh Ahmed Yasin, hareketin ruhani lideri kabul edildi ve öyle kaldı.







İsrail yönetimi, 18 Mayıs 1989 tarihinde Ahmed Yasin’i yeniden tutukladı. Onunla birlikte Hamas mensubu pek çok kimseyi de tutukladılar. Ahmed Yasin, 22 Mart 2004 tarihinde tekerlekli sandalyesiyle sabah namazını kıldığı camiden çıkarken İsrail hava kuvvetlerine bağlı helikopterler tarafından atılan füzelerle şehid edildi. Katledilişi Filistin’de ve tüm İslam dünyasında büyük tepkiye sebep oldu.