22 Mart 1963: Eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın Kayseri Cezaevi’nden Tahliye Edilmesi

22 Mart 1963’te Celâl Bayar’ın Kayseri Cezaevi’nden geçici olarak tahliye edilmesi, Ankara’da kıyametlerin kopmasına vesile oldu. Bazı gençler, 27 Mayıs’a karşı girişilen hareketleri protesto ediyor, mitingler İstanbul’a ve Türkiye’nin bütün vilayetlerine yayılıyordu.

80 yaşındaki Celal Bayar, Kayseri'den Ankara'ya girişinde 50 Adalet Partili milletvekili tarafından karşılandı. Ankara caddelerinden geçip evine gitmeye çalıştığı yol boyunca kalabalık hiç azalmadı, o kadar çok ''kurban'' kesildi ki kirlenen beyaz arabasını değiştirmek zorunda kaldı.





Bayar'ın tahliyesi ve bu karşılama ertesi gün Ankara'yı karıştırdı. Yüksek Askerî Şûra bir bildiri yayınlayarak "27 Mayıs ruhunu ve milli birliği zedelemeye matuf bu olaylara karşı tedbir" istedi. Bayar'ı karşılayan 22 kişi tutuklandı, Bayar'la fotoğraf çektiren Meclis Muhafız Alayı'ndan 12 er hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Bayar ziyaret edebilir korkusuyla Anıtkabir kapatıldı. İstanbul'da üniversiteli gençler toplanıp Bayar'ı okullarının önünden geçirmeyeceklerini, sabırları taşarsa 27 Mayıs'taki gibi ikinci kez isyan haklarını kullanacaklarını bildirdiler.







Ankara'da ise "Milli vicdanın, mahkum ettiği bedbahtlara karşı 27 Mayısı koru, bugün saat 17'de Zafer Meydanı'na gel" çağrısı yapan Fakülte Öğrenci Dernekleri ve 27 Mayıs Devrim Derneği'nin çağrısına uyan 5000 üniversite öğrencisi, "Sehpaya", ''Mehmetçik geliyor" "Vatan haini" "Kayseri'ye" diye tempo tutarak Kızılay'da önce Adalet Partisi genel merkezini taşladı, sonra da Celal Bayar'ın evini. Bayar'ın balkon parmaklıkları koparıldı. Olaylar gece de sürdü, bina içindeki AP'lileri linçten asker zorlukla kurtardı.(Oğur,2015)



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