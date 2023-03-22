22 Mart 1940: Âlim/Kütüphaneci İsmail Saip Sencer'in vefatı

İsmail Saip Sencer, 31 Ocak 1873’te, Erzurum’da doğmuştur. Babası Erzurumlu Hacı Kurbanzade Binbaşı Mehmed Şevki Bey’dir. Küçük yaşlarında Erzurum’dan İstanbul’a gitti. İstanbul’da Esekapısı İbrahim Paşa İbtidaî Mektebi’ni ve Koca Mustafa Paşa Askerî Rüştiyesi’ni bitirdi.Fatih Dersiamı Arapkirli Abbas Şükrü Efendi ile Süleymaniye Dersiamı Ferhad Efendi’den dinî ilimlerde icazetname aldı.

Tıbb-ı Atik, ‘tıp disiplinlerine dair teşri’ ve biyoloji gibi ilimlerle uğraştı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu imtihanı kazanarak Beyazıt Umumî Kütüphanesi’nde ikinci hafız-ı kütüplüğe (ikinci müdürlük) tayin oldu. Bu arada medreseyi de bitiren İsmail Saip Hoca, Beyazıt Dersiamı unvanını aldı ve 1903 yılı Mart ayında Beyazıt Camii’nde ders vermeye başladı.

1911 yılında Sinan Paşa Medresesi’nde Arapça hocalığına, 1914’te Dârü’l-Hilafeti’l-Aliyye Medresesi Yüksek Kısım Arap Edebiyatı Müderrisliğine getirildi. Beyazıt Umumi Kütüphanesi’nin ilk müdürü Tahsin Efendi’nin vefatından sonra birinci müdürü oldu. 1916-1918 ve 1921-1925 yıllarında muhatap olarak huzur derslerine katıldı. Süleymaniye Medresesi Kelâm Müderrisliği, 1921-1925 yıllarında Dârülfünun Edebiyat Fakültesi’nde Arap edebiyatı hocalığı yaptı. Şapka Kanunu kendisine tebliğ edildiğinde, sahip olduğu değerler ve prensiplerinden fedakârlık etmeyeceğini ifade ile “Ben sarığımla geldim, sarığımla giderim” diyerek üniversitedeki görevinden ayrılmıştır. Kısa bir süre sonra Beyazıt Umumî Kütüphanesi’ne çekildi.



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İsmail Saip Sancar, İstanbul kütüphanelerinde el yazması ve matbu bütün kitapların içeriğini, yazarını ve konusunu ayrıntıları ile hafızasında tutuyor, dokuz dili hem yazıyor, hem de okuyordu.

Eski müelliflerin yazılarını tanımada, yazma eserlerin bozuk bölümlerini okumada, gördüğü bir yazının hangi yüzyıla ve hatta hangi hattata ait olduğunu tahmin etmede üstün bir kabiliyeti vardı. Bu özellikleri ile araştırmacılara çok büyük yardımı dokunuyordu. Çeşitli konularda geniş bir bilgi birikimi olmasına rağmen hayatı boyunca eser vermek yerine araştırmacı ve okuyuculara yol göstermeyi tercih etti.

1939 yılında kütüphanedeki görevinden emekli oldu. 22 Mart 1940 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti. Zengin şahsi kütüphanesi vasiyeti gereği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne bağışlanmıştır. Onun na’şını görülmemiş bir kalabalık omuzlar, Bayezid Camii’nden alır, Merkez Efendi’nin yanı başına defnederler.