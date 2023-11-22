22 Kasım 1914: Karinâbâd’lı Hasan Hüsnü Efendi'nin vefatı (Âlim)

Karinâbâd’daki (Bulgaristan’da Kamobat) Hüseyin Çelebi Medresesi’nin müderrisi Abdülvehhâb Efendi’nin oğlu olarak H. 1256/M. 1840 senesinde orada doğdu. İptidâî tahsîlini memleketinde tamamladıktan sonra H. 1273/M. 1854-1855’te İstanbul’a giderek medrese eğitimine başladı. Ayrıca huzur-ı hümâyûn hocalarından Alî Efendi’nin Fâtih Cami’ndeki dersine devam ederek Arapça ve dînî ilimlerden icâzet aldı.



Eğitimini tamamladıktan sonra Bâb-ı Fetvâ Kitâbeti’nin hulefâlarından olan Karinâbâdî Hasan Hüsnî Efendi, H. 1285/M. 1868’de babasının vefâtı üzerine peder-mânend usûlüyle müderrisliğe tayin edilince memleketine döndü. On sene tedrîs-i ilimle meşgul olduktan sonra H. 1295/M. 1878’de tekrar İstanbul’a dönerek Fetvâhâne’de göreve başladı. H. 1297/M. 1880’de Ezine Niyâbet-i Şer‘iyyesi’ne tayin edilip 1883’de İ’mâlât-ı Şer‘iyye-i Umûr-ı Tahrîriyye mu’avin-i sânîsi olarak, tekrar Fetvâhâne’ye döndü.





Fâtih Cami Hazîresi



H. 1305/M. 1888’de Fetvâhâne’nin müsevvidliğine terfi edildiği gibi ilâveten Mekteb-i Nüvvâb’ın ta’lik hocalığına tayin edildi. H. 1318/M. 1900’de rütbesi Hareket-i Altmışlı’ya yükseltildi. 1904’te Trabzon Mevleviyeti’ne gidip 1909’da İ’mâlât-ı Şer‘iyye Odası’nın birinci sınıf müsevvidliğine getirildi. 20 Haziran 1912 tarihinde emekliye sevkedildi. Bu hâl üzere iken H. 3 Muhârrem 1333/M. 22 Kasım 1914 tarihinde vefât ederek Fâtih Cami hazîresine defnedildi. Ancak nâmına mezartaşı dikilmemiştir.