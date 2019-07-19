22. Feslikan Yaz Şenlikleri başlıyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen,bu yıl 22’incisi düzenlenecek olan Feslikan Yaylası Yaz Şenlikleri’nin 27-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyledi. 27 Temmuz Cumartesi günü Ümran Özdemir konseri ile başlayacak şenliklerde Kıraç, Antalyalılar ile buluşacak. 28 Temmuz Pazar günü 50’si başpehlivan, 700 güreşçi Feslikan Er Meydanına çıkacak.

Bu yıl 22’incisi gerçekleştirilecek Feslikan Yaz Şenlikleri hazırlıkları son aşamaya geldi. Antalya’ya 44 kilometre uzaklıkta, bin 800 rakımda gerçekleştirilen Feslikan Şenlikleri yine dolu dolu geçecek. 27-28 Temmuz 2019’da gerçekleştirilecek şenlikler büyük bir coşkuya sahne olacak. Şenlikler, 27 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de Türk Halk Müziği sanatçısı Ümran Özdemir ve Anadolu Rock müziğinin güçlü sesi Kıraç konseriyle başlayacak.

28 Temmuz Pazar günü ise 50’si başpehlivan yaklaşık 700 pehlivan Feslikan Er Meydanı’na çıkacak. 658’inci Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz’ün yanı sıra Türkiye’nin önemli başpehlivanları Orhan Okulu, İsmail Balaban, Furkan Durmuş Altın, Nedim Gürel, Hamza Köseoğlu, Mehmet Yeşilyeşil gibi başpehlivanlar Feslikan Er Meydanı’nda güreş severlerle buluşacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, tüm Antalyalıları şenliğe davet etti. Başkan Semih Esen, “Konyaaltı’mızın ilk başkanı Hasan Talşık zamanında başlatılan Feslikan Yaylası Yaz Şenliklerimiz bir gelenek olarak yıllardır gerçekleştiriliyor. Şenliklerimiz her yıl olduğu gibi yine dolu dolu geçecek. Ümran Özdemir ve Kıraç konseriyle başlayacak şenliklerimizin ikinci gününde 700 pehlivan güreş tutkunları ile buluşacak” dedi.