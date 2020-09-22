22 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 22 Eylül "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 65 artarak 7 bin 639'a yükseldi. 1692 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 306 bin 302'ye ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 261 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 269 bin 696 oldu. Son 24 saatte 114 bin 311 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 522, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,7 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1.522’ye ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.